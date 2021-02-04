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Губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели

Губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели

Ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T21:24

2021-02-04T21:24

2021-02-04T22:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Я думаю, что к концу недели мы найдём возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы.В четверг в Подмосковье выявили 831 пациента с COVID-19.Ранее Воробьев сообщил, что, как только в Подмосковье будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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