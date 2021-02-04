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Губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели
Губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели
Ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T21:24
2021-02-04T22:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Я думаю, что к концу недели мы найдём возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы.В четверг в Подмосковье выявили 831 пациента с COVID-19.Ранее Воробьев сообщил, что, как только в Подмосковье будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели

21:24 04.02.2021 (обновлено: 22:59 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4
Открытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Я думаю, что к концу недели мы найдём возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы.
В четверг в Подмосковье выявили 831 пациента с COVID-19.
Ранее Воробьев сообщил, что, как только в Подмосковье будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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