https://ria.ru/20210204/ogranicheniya-1596070427.html

Собянин считает, что снимать ограничения для пожилых в Москве пока рано

Собянин считает, что снимать ограничения для пожилых в Москве пока рано

Массовые мероприятия в Москва пока открывать рано, как и снимать ограничения для пожилых людей по коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:35

2021-02-04T18:35

2021-02-04T18:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593059535_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9b833a757e42bbf2168328aaa3e981ab.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Массовые мероприятия в Москва пока открывать рано, как и снимать ограничения для пожилых людей по коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, с хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/ogranicheniya-1596068659.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество