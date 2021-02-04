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Собянин считает, что снимать ограничения для пожилых в Москве пока рано
Собянин считает, что снимать ограничения для пожилых в Москве пока рано
Массовые мероприятия в Москва пока открывать рано, как и снимать ограничения для пожилых людей по коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:35
2021-02-04T18:35
2021-02-04T18:40
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Массовые мероприятия в Москва пока открывать рано, как и снимать ограничения для пожилых людей по коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, с хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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