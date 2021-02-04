https://ria.ru/20210204/ogranicheniya-1596068659.html

В Центре Гамалеи спрогнозировали снятие ограничений в России

В Центре Гамалеи спрогнозировали снятие ограничений в России

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал условие, при котором можно будет отказаться от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:27

2021-02-04T18:27

2021-02-04T19:25

распространение коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал условие, при котором можно будет отказаться от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" ученый отметил, что распространение коронавируса замедляется по всему миру."Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро", — спрогнозировал вирусолог.По словам Альтштейна, многое зависит от вакцинации.При этом ученый отметил, что в этом случае вирус не исчезнет совсем, но осенняя волна не будет такой сильной. "Этот вирус не относится к числу тех, которые можно элиминировать (искоренить. — Прим. ред.). Очень возможно, что мы с ним остаемся навсегда", — заключил Альтштейн.Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России зафиксировано 3,9 миллиона случаев инфицирования. Почти 3,4 миллиона пациентов выздоровели, свыше 75 тысяч скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596033280.html

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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество