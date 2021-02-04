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В Подмосковье пока не планируют снимать ограничения по COVID-19
В Подмосковье пока не планируют снимать ограничения по COVID-19
Снятие ограничений по COVID-19 в Подмосковье пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:02
2021-02-04T10:02
2021-02-04T10:02
распространение коронавируса
зинаида труш
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
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общество
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Снятие ограничений по COVID-19 в Подмосковье пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области."По состоянию на вчера ..., пока не планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, планируют ли снимать ограничения по COVID-19 в регионе из-за снижения числа заболевших.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что как только в Подмосковье будет меньше 900 случаев COVID-19 в сутки, власти отменят ограничения.В среду в Подмосковье выявили 773 случая заражения COVID-19. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш отмечала, что ежедневное снижение числа заболевших COVID-19 в Подмосковье нельзя назвать устойчивой динамикой, пока это лишь тенденция.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зинаида труш, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество