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В Подмосковье пока не планируют снимать ограничения по COVID-19

В Подмосковье пока не планируют снимать ограничения по COVID-19

Снятие ограничений по COVID-19 в Подмосковье пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:02

2021-02-04T10:02

2021-02-04T10:02

распространение коронавируса

зинаида труш

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Снятие ограничений по COVID-19 в Подмосковье пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области."По состоянию на вчера ..., пока не планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, планируют ли снимать ограничения по COVID-19 в регионе из-за снижения числа заболевших.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что как только в Подмосковье будет меньше 900 случаев COVID-19 в сутки, власти отменят ограничения.В среду в Подмосковье выявили 773 случая заражения COVID-19. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш отмечала, что ежедневное снижение числа заболевших COVID-19 в Подмосковье нельзя назвать устойчивой динамикой, пока это лишь тенденция.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зинаида труш, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество