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В Подмосковье пока не планируют снимать ограничения по COVID-19
В Подмосковье пока не планируют снимать ограничения по COVID-19
Снятие ограничений по COVID-19 в Подмосковье пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:02
2021-02-04T10:02
распространение коронавируса
зинаида труш
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Снятие ограничений по COVID-19 в Подмосковье пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области."По состоянию на вчера ..., пока не планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, планируют ли снимать ограничения по COVID-19 в регионе из-за снижения числа заболевших.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что как только в Подмосковье будет меньше 900 случаев COVID-19 в сутки, власти отменят ограничения.В среду в Подмосковье выявили 773 случая заражения COVID-19. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш отмечала, что ежедневное снижение числа заболевших COVID-19 в Подмосковье нельзя назвать устойчивой динамикой, пока это лишь тенденция.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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зинаида труш, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье пока не планируют снимать ограничения по COVID-19

10:02 04.02.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе
Медицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Снятие ограничений по COVID-19 в Подмосковье пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области.
"По состоянию на вчера ..., пока не планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, планируют ли снимать ограничения по COVID-19 в регионе из-за снижения числа заболевших.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что как только в Подмосковье будет меньше 900 случаев COVID-19 в сутки, власти отменят ограничения.
В среду в Подмосковье выявили 773 случая заражения COVID-19. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш отмечала, что ежедневное снижение числа заболевших COVID-19 в Подмосковье нельзя назвать устойчивой динамикой, пока это лишь тенденция.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение коронавирусаЗинаида ТрушКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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