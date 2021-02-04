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Блогер раскрыл необычный способ вернуть обоняние за несколько дней
Блогер раскрыл необычный способ вернуть обоняние за несколько дней
Канадский блогер показал необычный способ быстрого восстановления обоняния после COVID-19, пишет BuzzFeed. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:42
2021-02-04T17:42
2021-02-04T17:44
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Канадский блогер показал необычный способ быстрого восстановления обоняния после COVID-19, пишет BuzzFeed.Согласно рецепту, необходимо взять апельсин и пожарить его на открытом огне, пока корка не станет черной. Затем фрукт следует очистить от корки, положить в миску, размять, добавить к нему от двух до пяти ложек коричневого сахара — и съесть.Ролик блогера стал вирусным, и многие пользователи отметили, что этот способ помог им вновь почувствовать запахи. Журналистка BuzzFeed призналась, что для нее метод не был эффективным, но помог ее другу.Как объяснил изданию британский медик Каран Раджан, жарка апельсина может работать как своеобразная "обонятельная тренировка". При этом доктор Джеймс Палмер, профессор и директор отделения ринологии оториноларингологии в Университете Пенсильвании скептически оценил подобный метод и посоветовал разместить несколько резко пахнущих веществ по разным емкостям и проверять обоняние по несколько раз в день.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, канада
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Канадский блогер показал необычный способ быстрого восстановления обоняния после COVID-19, пишет BuzzFeed.
Согласно рецепту, необходимо взять апельсин и пожарить его на открытом огне, пока корка не станет черной. Затем фрукт следует очистить от корки, положить в миску, размять, добавить к нему от двух до пяти ложек коричневого сахара — и съесть.
Ролик блогера стал вирусным, и многие пользователи отметили, что этот способ помог им вновь почувствовать запахи. Журналистка BuzzFeed призналась, что для нее метод не был эффективным, но помог ее другу.
Как объяснил изданию британский медик Каран Раджан, жарка апельсина может работать как своеобразная "обонятельная тренировка". При этом доктор Джеймс Палмер, профессор и директор отделения ринологии оториноларингологии в Университете Пенсильвании скептически оценил подобный метод и посоветовал разместить несколько резко пахнущих веществ по разным емкостям и проверять обоняние по несколько раз в день.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.