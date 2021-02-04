https://ria.ru/20210204/neft-1595970176.html
Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года
Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года
Стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:56
2021-02-04T10:56
2021-02-04T12:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/75970/88/759708858_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f5275cd0061301af5e89910f972508b4.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:58 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую смесь росла на 0,31% — до 58,87 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 59,01 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,77% — до 56,12 доллара.Эксперты связывают укрепление нефти с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на миллион баррелей в день в феврале и марте.При этом, отмечают аналитики, ситуация далеко не идеальная: у ОПЕК+ все еще нет равновесия, не все участники соглашения выполняют взятые на себя обязательства.
https://ria.ru/20210110/neft-1588751852.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/neft-1592938196.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/75970/88/759708858_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0226f29d6679d2978709a7dc9b61c0e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, brent, экономика