https://ria.ru/20210204/neft-1595970176.html

Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года

Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года

Стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:56

2021-02-04T10:56

2021-02-04T12:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:58 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую смесь росла на 0,31% — до 58,87 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 59,01 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,77% — до 56,12 доллара.Эксперты связывают укрепление нефти с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на миллион баррелей в день в феврале и марте.При этом, отмечают аналитики, ситуация далеко не идеальная: у ОПЕК+ все еще нет равновесия, не все участники соглашения выполняют взятые на себя обязательства.

https://ria.ru/20210110/neft-1588751852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/neft-1592938196.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика