Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210204/neft-1595970176.html
Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года
Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года
Стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:56
2021-02-04T12:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/75970/88/759708858_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f5275cd0061301af5e89910f972508b4.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:58 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую смесь росла на 0,31% — до 58,87 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 59,01 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,77% — до 56,12 доллара.Эксперты связывают укрепление нефти с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на миллион баррелей в день в феврале и марте.При этом, отмечают аналитики, ситуация далеко не идеальная: у ОПЕК+ все еще нет равновесия, не все участники соглашения выполняют взятые на себя обязательства.
https://ria.ru/20210110/neft-1588751852.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/neft-1592938196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/75970/88/759708858_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0226f29d6679d2978709a7dc9b61c0e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, brent, экономика

Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года

10:56 04.02.2021 (обновлено: 12:18 04.02.2021)
 
© Fotolia / marrakeshhДобыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Fotolia / marrakeshh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:58 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую смесь росла на 0,31% — до 58,87 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 59,01 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,77% — до 56,12 доллара.
Приобское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
10 января, 08:00
Радужные перспективы: сколько будет стоить нефть в 2021 году
Эксперты связывают укрепление нефти с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на миллион баррелей в день в феврале и марте.
При этом, отмечают аналитики, ситуация далеко не идеальная: у ОПЕК+ все еще нет равновесия, не все участники соглашения выполняют взятые на себя обязательства.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 21:46Акценты
Праздник нефти: баррель прогнозируют по 65 долларов уже к середине года
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы
14:51Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
14:51Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
Лента новостейМолния