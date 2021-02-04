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Мясников назвал причину следующей волны COVID-19
Мясников назвал причину следующей волны COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:43
2021-02-04T14:13
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России.По его словам, многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами, но, как показала практика, ограничения действовали и в те моменты, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.Специалист подчеркнул, что следующий рост числа заболевших в России будет, скорее всего, связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса, а наступит он с окончанием весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада."Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", — отметил он в интервью "Вечерней Москве".По мнению Мясникова, именно сейчас, на спаде, необходимо проводить масштабную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на следующую волну. Медик считает, что все прежние усилия по борьбе с вирусом были "шаманскими танцами с бубном", а вакцинация стала первой действительно серьезной мерой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Мясников назвал причину следующей волны COVID-19

09:43 04.02.2021 (обновлено: 14:13 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России.
По его словам, многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами, но, как показала практика, ограничения действовали и в те моменты, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.
Специалист подчеркнул, что следующий рост числа заболевших в России будет, скорее всего, связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса, а наступит он с окончанием весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада.
"Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", — отметил он в интервью "Вечерней Москве".
По мнению Мясникова, именно сейчас, на спаде, необходимо проводить масштабную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на следующую волну. Медик считает, что все прежние усилия по борьбе с вирусом были "шаманскими танцами с бубном", а вакцинация стала первой действительно серьезной мерой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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