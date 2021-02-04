https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html

Мясников назвал причину следующей волны COVID-19

Мясников назвал причину следующей волны COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:43

2021-02-04T09:43

2021-02-04T14:13

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России.По его словам, многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами, но, как показала практика, ограничения действовали и в те моменты, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.Специалист подчеркнул, что следующий рост числа заболевших в России будет, скорее всего, связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса, а наступит он с окончанием весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада."Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", — отметил он в интервью "Вечерней Москве".По мнению Мясникова, именно сейчас, на спаде, необходимо проводить масштабную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на следующую волну. Медик считает, что все прежние усилия по борьбе с вирусом были "шаманскими танцами с бубном", а вакцинация стала первой действительно серьезной мерой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество