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Мясников назвал причину следующей волны COVID-19
Мясников назвал причину следующей волны COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:43
2021-02-04T09:43
2021-02-04T14:13
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России.По его словам, многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами, но, как показала практика, ограничения действовали и в те моменты, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.Специалист подчеркнул, что следующий рост числа заболевших в России будет, скорее всего, связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса, а наступит он с окончанием весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада."Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", — отметил он в интервью "Вечерней Москве".По мнению Мясникова, именно сейчас, на спаде, необходимо проводить масштабную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на следующую волну. Медик считает, что все прежние усилия по борьбе с вирусом были "шаманскими танцами с бубном", а вакцинация стала первой действительно серьезной мерой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России
.
По его словам, многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами, но, как показала практика, ограничения действовали и в те моменты, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.
Специалист подчеркнул, что следующий рост числа заболевших в России будет, скорее всего, связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса, а наступит он с окончанием весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада.
"Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", — отметил он в интервью "Вечерней Москве"
.
По мнению Мясникова, именно сейчас, на спаде, необходимо проводить масштабную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на следующую волну. Медик считает, что все прежние усилия по борьбе с вирусом были "шаманскими танцами с бубном", а вакцинация стала первой действительно серьезной мерой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.