Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210204/muzyka-1595965985.html
Аудиосервис рассказал, какие песни россияне слушали зимой в дороге
Аудиосервис рассказал, какие песни россияне слушали зимой в дороге
Стриминговый аудиосервис "СберЗвук" выяснил, какие треки о путешествиях и во время них слушали россияне в январе чаще всего: среди русскоязычных песен на первом РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:35
2021-02-04T10:35
культура
билли айлиш
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
туризм
ариана гранде
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151214/16/1512141678_0:166:2966:1834_1920x0_80_0_0_88edb821910251f8f3c1a40f710369d7.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. Стриминговый аудиосервис "СберЗвук" выяснил, какие треки о путешествиях и во время них слушали россияне в январе чаще всего: среди русскоязычных песен на первом месте оказалась "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко, среди треков на английском языке - баллада Lo Vas A Olvidar Билли Айлиш и Розалии. Исследование имеется в распоряжении РИА Новости."На первом месте среди русскоязычных треков "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко. Он вышел в конце 2020 года и надолго задержался на верхних строчках чартов. На втором месте VERBEE — "Собираю чемодан". На третьем месте песня с последнего альбома казахстанского музыканта Jah Khalib "Мудрец". Исполнитель экспериментирует с вайбом, смешивая хип-хоп, R&amp;B, классику и восточные мотивы", - выяснили аналитики аудиосервиса.Самым популярным треком на английском стала медитативная баллада Lo Vas A Olvidar Билли Айлиш и Розалии. На втором месте - ремикс на самый игривый трек Арианы Гранде "34+35" с Megan Thee Stallion и Doja Cat. На третьем — более клубная версия Levitating Dua Lipa с участием Мадонны, Мисси Эллиотт и диджея The Blessed Madonna.Параллельно аналитики из еще одной компании, входящей в экосистему Сбера, ЮKassa, выяснили, что россияне стали почти в четыре раза чаще покупать билеты на самолеты, а спрос на железнодорожные билеты снизился по сравнению с началом прошлого года.Кроме того, в начале нового года люди активно путешествовали и на автомобилях. В этом январе оборот платежей на сервисах по аренде авто увеличился на 34 процента по сравнению с этим же месяцем годом раньше. Средний чек стал в 2,6 раза больше и составил 2039 рублей. А вот интерес россиян к железнодорожным поездкам, наоборот, уменьшился. В первом месяце 2021 года оборот платежей на сайтах, которые продают билеты на поезда, значительно снизился относительно января прошлого года. Сократился и средний чек на 8 процентов — до 2704 рублей.ЮKassa учитывала платежи пользователей в интернет-магазинах, на сервисах с авиа- и железнодорожными билетами, с услугами по аренде автомобилей. Сервис сравнивал данные за январь 2021 и 2020 годов.
https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151214/16/1512141678_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_11528219b043535ddf7d7061e94ea854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билли айлиш, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, туризм, ариана гранде, туристы, новости - туризм

Аудиосервис рассказал, какие песни россияне слушали зимой в дороге

10:35 04.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. Стриминговый аудиосервис "СберЗвук" выяснил, какие треки о путешествиях и во время них слушали россияне в январе чаще всего: среди русскоязычных песен на первом месте оказалась "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко, среди треков на английском языке - баллада Lo Vas A Olvidar Билли Айлиш и Розалии. Исследование имеется в распоряжении РИА Новости.
"На первом месте среди русскоязычных треков "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко. Он вышел в конце 2020 года и надолго задержался на верхних строчках чартов. На втором месте VERBEE — "Собираю чемодан". На третьем месте песня с последнего альбома казахстанского музыканта Jah Khalib "Мудрец". Исполнитель экспериментирует с вайбом, смешивая хип-хоп, R&B, классику и восточные мотивы", - выяснили аналитики аудиосервиса.
Самым популярным треком на английском стала медитативная баллада Lo Vas A Olvidar Билли Айлиш и Розалии. На втором месте - ремикс на самый игривый трек Арианы Гранде "34+35" с Megan Thee Stallion и Doja Cat. На третьем — более клубная версия Levitating Dua Lipa с участием Мадонны, Мисси Эллиотт и диджея The Blessed Madonna.
Параллельно аналитики из еще одной компании, входящей в экосистему Сбера, ЮKassa, выяснили, что россияне стали почти в четыре раза чаще покупать билеты на самолеты, а спрос на железнодорожные билеты снизился по сравнению с началом прошлого года.

"В прошедшем январе заметно повысился спрос на авиабилеты. Оборот платежей за них на онлайн-площадках, которые работают с ЮKassa, вырос в пять раз относительно первого месяца 2020 года, а количество покупок — в 3,9 раза. При этом средний чек увеличился на 30 процентов — до 8842 рублей", - подсчитали аналитики.

Кроме того, в начале нового года люди активно путешествовали и на автомобилях. В этом январе оборот платежей на сервисах по аренде авто увеличился на 34 процента по сравнению с этим же месяцем годом раньше. Средний чек стал в 2,6 раза больше и составил 2039 рублей. А вот интерес россиян к железнодорожным поездкам, наоборот, уменьшился. В первом месяце 2021 года оборот платежей на сайтах, которые продают билеты на поезда, значительно снизился относительно января прошлого года. Сократился и средний чек на 8 процентов — до 2704 рублей.
ЮKassa учитывала платежи пользователей в интернет-магазинах, на сервисах с авиа- и железнодорожными билетами, с услугами по аренде автомобилей. Сервис сравнивал данные за январь 2021 и 2020 годов.
Марокко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 08:00Туризм
Советы опытного автостопщика. Как объехать весь мир на попутках
 
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыШоу-бизнесТуризмАриана ГрандетуристыНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния