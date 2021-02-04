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Аудиосервис рассказал, какие песни россияне слушали зимой в дороге
Аудиосервис рассказал, какие песни россияне слушали зимой в дороге
Стриминговый аудиосервис "СберЗвук" выяснил, какие треки о путешествиях и во время них слушали россияне в январе чаще всего: среди русскоязычных песен на первом РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:35
2021-02-04T10:35
2021-02-04T10:35
культура
билли айлиш
музыка
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шоу-бизнес
туризм
ариана гранде
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. Стриминговый аудиосервис "СберЗвук" выяснил, какие треки о путешествиях и во время них слушали россияне в январе чаще всего: среди русскоязычных песен на первом месте оказалась "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко, среди треков на английском языке - баллада Lo Vas A Olvidar Билли Айлиш и Розалии. Исследование имеется в распоряжении РИА Новости."На первом месте среди русскоязычных треков "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко. Он вышел в конце 2020 года и надолго задержался на верхних строчках чартов. На втором месте VERBEE — "Собираю чемодан". На третьем месте песня с последнего альбома казахстанского музыканта Jah Khalib "Мудрец". Исполнитель экспериментирует с вайбом, смешивая хип-хоп, R&B, классику и восточные мотивы", - выяснили аналитики аудиосервиса.Самым популярным треком на английском стала медитативная баллада Lo Vas A Olvidar Билли Айлиш и Розалии. На втором месте - ремикс на самый игривый трек Арианы Гранде "34+35" с Megan Thee Stallion и Doja Cat. На третьем — более клубная версия Levitating Dua Lipa с участием Мадонны, Мисси Эллиотт и диджея The Blessed Madonna.Параллельно аналитики из еще одной компании, входящей в экосистему Сбера, ЮKassa, выяснили, что россияне стали почти в четыре раза чаще покупать билеты на самолеты, а спрос на железнодорожные билеты снизился по сравнению с началом прошлого года.Кроме того, в начале нового года люди активно путешествовали и на автомобилях. В этом январе оборот платежей на сервисах по аренде авто увеличился на 34 процента по сравнению с этим же месяцем годом раньше. Средний чек стал в 2,6 раза больше и составил 2039 рублей. А вот интерес россиян к железнодорожным поездкам, наоборот, уменьшился. В первом месяце 2021 года оборот платежей на сайтах, которые продают билеты на поезда, значительно снизился относительно января прошлого года. Сократился и средний чек на 8 процентов — до 2704 рублей.ЮKassa учитывала платежи пользователей в интернет-магазинах, на сервисах с авиа- и железнодорожными билетами, с услугами по аренде автомобилей. Сервис сравнивал данные за январь 2021 и 2020 годов.
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РИА Новости
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билли айлиш, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, туризм, ариана гранде, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. Стриминговый аудиосервис "СберЗвук" выяснил, какие треки о путешествиях и во время них слушали россияне в январе чаще всего: среди русскоязычных песен на первом месте оказалась "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко, среди треков на английском языке - баллада Lo Vas A Olvidar Билли Айлиш и Розалии. Исследование имеется в распоряжении РИА Новости.
"На первом месте среди русскоязычных треков "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко. Он вышел в конце 2020 года и надолго задержался на верхних строчках чартов. На втором месте VERBEE — "Собираю чемодан". На третьем месте песня с последнего альбома казахстанского музыканта Jah Khalib "Мудрец". Исполнитель экспериментирует с вайбом, смешивая хип-хоп, R&B, классику и восточные мотивы", - выяснили аналитики аудиосервиса.
Самым популярным треком на английском стала медитативная баллада Lo Vas A Olvidar Билли Айлиш и Розалии. На втором месте - ремикс на самый игривый трек Арианы Гранде "34+35" с Megan Thee Stallion и Doja Cat. На третьем — более клубная версия Levitating Dua Lipa с участием Мадонны, Мисси Эллиотт и диджея The Blessed Madonna.
Параллельно аналитики из еще одной компании, входящей в экосистему Сбера, ЮKassa, выяснили, что россияне стали почти в четыре раза чаще покупать билеты на самолеты, а спрос на железнодорожные билеты снизился по сравнению с началом прошлого года.
"В прошедшем январе заметно повысился спрос на авиабилеты. Оборот платежей за них на онлайн-площадках, которые работают с ЮKassa, вырос в пять раз относительно первого месяца 2020 года, а количество покупок — в 3,9 раза. При этом средний чек увеличился на 30 процентов — до 8842 рублей", - подсчитали аналитики.
Кроме того, в начале нового года люди активно путешествовали и на автомобилях. В этом январе оборот платежей на сервисах по аренде авто увеличился на 34 процента по сравнению с этим же месяцем годом раньше. Средний чек стал в 2,6 раза больше и составил 2039 рублей. А вот интерес россиян к железнодорожным поездкам, наоборот, уменьшился. В первом месяце 2021 года оборот платежей на сайтах, которые продают билеты на поезда, значительно снизился относительно января прошлого года. Сократился и средний чек на 8 процентов — до 2704 рублей.
ЮKassa учитывала платежи пользователей в интернет-магазинах, на сервисах с авиа- и железнодорожными билетами, с услугами по аренде автомобилей. Сервис сравнивал данные за январь 2021 и 2020 годов.