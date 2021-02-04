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https://ria.ru/20210204/murphy-1595993066.html
Принц Аким знакомится с внебрачным сыном в трейлере "Поездки в Америку 2"
Принц Аким знакомится с внебрачным сыном в трейлере "Поездки в Америку 2"
На YouTube-канале Prime Video опубликовали новый трейлер второй части комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в роли принца африканской страны Замунда Акима. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T19:48
2021-02-04T19:48
уэсли снайпс
нью-йорк (город)
африка
сша
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новости культуры
эдди мерфи
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. На YouTube-канале Prime Video опубликовали новый трейлер второй части комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в роли принца африканской страны Замунда Акима. Действие происходит через 30 лет после оригинального фильма. Недавно коронованный Аким узнает, что в США у него есть сын, который якобы родился после интрижки с неизвестной девушкой (считается, что это произошло, когда он только приехал в Нью-Йорк). Тем не менее Аким и его верный друг Семми (Арсенио Холл) все же отправляются в Америку, чтобы найти предполагаемого наследника, и им это удается. Внебрачным сыном короля Замунды оказывается молодой парень из простой семьи по имени Лавелл (Джермейн Фоулер).Аким привозит юношу в Замунду вместе с его матерью (Лесли Джонс) и пытается понять, что делать дальше. Все-таки главному герою еще надо как-то объясниться с любимой женой Лизой. В фильме, созданном Крэйгом Брюэром, также снялись: Джеймс Эрл Джонс, Шэри Хидли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос и другие.Премьера ленты запланирована на 5 марта.
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уэсли снайпс, нью-йорк (город), африка, сша, кино и сериалы, новости культуры, эдди мерфи

Принц Аким знакомится с внебрачным сыном в трейлере "Поездки в Америку 2"

19:48 04.02.2021
 
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. На YouTube-канале Prime Video опубликовали новый трейлер второй части комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в роли принца африканской страны Замунда Акима.
Действие происходит через 30 лет после оригинального фильма. Недавно коронованный Аким узнает, что в США у него есть сын, который якобы родился после интрижки с неизвестной девушкой (считается, что это произошло, когда он только приехал в Нью-Йорк). Тем не менее Аким и его верный друг Семми (Арсенио Холл) все же отправляются в Америку, чтобы найти предполагаемого наследника, и им это удается. Внебрачным сыном короля Замунды оказывается молодой парень из простой семьи по имени Лавелл (Джермейн Фоулер).
Аким привозит юношу в Замунду вместе с его матерью (Лесли Джонс) и пытается понять, что делать дальше. Все-таки главному герою еще надо как-то объясниться с любимой женой Лизой.
В фильме, созданном Крэйгом Брюэром, также снялись: Джеймс Эрл Джонс, Шэри Хидли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос и другие.
Премьера ленты запланирована на 5 марта.
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КультураУэсли СнайпсНью-Йорк (город)АфрикаСШАКино и сериалыНовости культурыЭдди Мерфи
 
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