https://ria.ru/20210204/moshennichestvo-1596002650.html

В Центробанке предупредили о новой тактике телефонных мошенников

В Центробанке предупредили о новой тактике телефонных мошенников

Телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, поскольку основные их "легенды" граждане уже знают, рассказал директор департамента информационной... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:32

2021-02-04T13:32

2021-02-04T13:32

россия

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, поскольку основные их "легенды" граждане уже знают, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе выступления на Инфофоруме-2021.В прошлом году банки, по оценке регулятора, в целом были готовы к внештатной ситуации, вызванной пандемией коронавируса и необходимостью перевода сотрудников на "удаленку", в том числе и что касается возможности телефонного мошенничества, чего нельзя сказать о клиентах кредитных организаций, физических и юридических лицах, заявил Уваров. Тем не менее, и потенциальные "жертвы" из числа простых граждан стали более искушенными, следует из его слов.Раньше, по его словам, основной "легендой" телефонных мошенников была угроза средствам граждан на их карте. "Однако ее "маржинальность" сильно упала, поэтому в период пандемии основной легендой была угроза накоплениям на вашем счете. "Средний чек" по таким атакам гораздо выше, поскольку атака совершается на всю сумму на счете", - отметил Уваров.ЦБ также зафиксировал, что количество звонков аферистов возросло. "Это значит, что для сохранения высокого уровня прибыли от мошеннических действий им нужно прикладывать гораздо больше усилий. Причина этого, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности. Их стало сложнее обмануть. Но все равно, к сожалению, клиенты банков становятся жертвами мошенников", - заявил глава департамента."На данный момент главным оружием мошенников является, конечно же, телефон. 87% суммы ущерба граждан приходится на атаки с использованием мобильной связи. 77% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовых организаций", - также обобщил он.

https://ria.ru/20210126/moshenniki-1594593528.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), общество