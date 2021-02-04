В Москве решение о посещении школы в мороз оставили за родителями
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Решение о посещении московских школ в мороз остается на усмотрение родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки в четверг.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что москвичей на следующей неделе ждут настоящие морозы, которых в городе не было 10 лет: ночью температура опустится до минус 30, днем до минус 21.
"Дошкольникам и ученикам начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26 - минус 28 градусов, а старшеклассники – если температура от минус 31 градуса и ниже. Решение о том, пойти ребенку в школу или остаться дома, остается на усмотрение родителей", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать и организуют учебный процесс с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.