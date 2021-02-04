https://ria.ru/20210204/morozy-1595990706.html

В Москве решение о посещении школы в мороз оставили за родителями

В Москве решение о посещении школы в мороз оставили за родителями

Решение о посещении московских школ в мороз остается на усмотрение родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:34

2021-02-04T12:34

2021-02-04T12:34

россия

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Решение о посещении московских школ в мороз остается на усмотрение родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки в четверг.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что москвичей на следующей неделе ждут настоящие морозы, которых в городе не было 10 лет: ночью температура опустится до минус 30, днем до минус 21.В департаменте добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать и организуют учебный процесс с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.

https://rsport.ria.ru/20210204/ovoschi-1595978744.html

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москва

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россия, погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество