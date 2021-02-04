https://ria.ru/20210204/morg-1595996133.html

В тульском Минздраве объяснили фото с лежащими на полу морга телами

В тульском Минздраве объяснили фото с лежащими на полу морга телами

Фото с лежащими на полу в морге в Туле телами было сделано в период монтажа стеллажей для хранения этих тел, перегрузки морга не было и нет, заявили в областном РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:59

2021-02-04T12:59

2021-02-04T13:02

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Фото с лежащими на полу в морге в Туле телами было сделано в период монтажа стеллажей для хранения этих тел, перегрузки морга не было и нет, заявили в областном минздраве.Ранее прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки информации новостного портала "Тульские новости" о том, что в местном Бюро судебно-медицинской экспертизы в морге тела умерших складируют прямо на полу. Издание прилагает фотографии, сделанные его читателем в январе."В январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения тел. Фото сделаны во время подготовки стеллажей к монтажу. Ограничений в приёме и хранении тел в этот период не было... Сегодня по факту публикации сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро: тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами", - информирует минздрав.

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/proisshestvie-1592345280.html

тульская область

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2021

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тульская область, происшествия