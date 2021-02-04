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СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения поручений Путина
СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения поручений Путина
Совет по правам человека при президенте РФ создал рабочие группы по мониторингу выполнения каждого поручения главы государства Владимира Путина, сообщил РИА... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:06
2021-02-04T15:06
общество
россия
борис кравченко
александр точенов
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ создал рабочие группы по мониторингу выполнения каждого поручения главы государства Владимира Путина, сообщил РИА Новости ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.Ранее президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека 10 декабря 2020 года."По каждому пункту, где есть ответственным совет или председатель совета, где нет, мы назначили рабочие группы, которые будут заниматься мониторингом выполнения этих решений, потому что поручения 2019 года не все были выполнены… По каждому пункту люди, кто в этом заинтересован, кто компетентен... Допустим, я и Борис Кравченко в рабочей группе по поручению о вахтовиках. И дальше по всем другим – где-то большее количество людей, где-то два-три человека, где-то пять", - рассказал Точенов.
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общество, россия, борис кравченко, александр точенов, владимир путин

СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения поручений Путина

15:06 04.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ создал рабочие группы по мониторингу выполнения каждого поручения главы государства Владимира Путина, сообщил РИА Новости ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
Ранее президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека 10 декабря 2020 года.
"По каждому пункту, где есть ответственным совет или председатель совета, где нет, мы назначили рабочие группы, которые будут заниматься мониторингом выполнения этих решений, потому что поручения 2019 года не все были выполнены… По каждому пункту люди, кто в этом заинтересован, кто компетентен... Допустим, я и Борис Кравченко в рабочей группе по поручению о вахтовиках. И дальше по всем другим – где-то большее количество людей, где-то два-три человека, где-то пять", - рассказал Точенов.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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