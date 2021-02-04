https://ria.ru/20210204/minoborony-1596043117.html

В Минобороны опровергли сообщения о нарушении самолетом границ Эстонии

В Минобороны опровергли сообщения о нарушении самолетом границ Эстонии

Информация главного штаба сил самообороны Эстонии о нарушении российским Ил-76 воздушного пространства Эстонии не соответствует действительности, заявили в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:32

2021-02-04T16:32

2021-02-04T16:32

россия

ил-76

эстония

калининградская область

в мире

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Информация главного штаба сил самообороны Эстонии о нарушении российским Ил-76 воздушного пространства Эстонии не соответствует действительности, заявили в четверг журналистам в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 3 февраля сего года экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область."Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", - сказали в министерстве.В Минобороны подчеркнули, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

https://ria.ru/20200728/1575061298.html

россия

эстония

калининградская область

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россия, ил-76, эстония, калининградская область, в мире