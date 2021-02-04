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Весна в феврале: в Сочи цветет мимоза
Весна в феврале: в Сочи цветет мимоза
В Сочи на полтора месяца раньше срока распустились весенние цветы. Самые яркие кадры февраля — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.02.2021
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хорошие новости
погода
сочи
цветы
фото
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В Сочи на полтора месяца раньше срока распустились весенние цветы. Самые яркие кадры февраля — в фотоленте Ria.ru.
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погода, сочи, цветы, фото, фото

Весна в феврале: в Сочи цветет мимоза

12:11 04.02.2021 (обновлено: 12:29 04.02.2021)
 
Читать ria.ru в
В Сочи на полтора месяца раньше срока распустились весенние цветы. Самые яркие кадры февраля — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Средняя температура в Сочи днем не опускается ниже десяти градусов тепла.

Девушка с цветами мимозы на одной из улиц в Сочи
1 из 11

Средняя температура в Сочи днем не опускается ниже десяти градусов тепла.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Так называемые февральские окна спровоцировали раннее цветение растений.

Прохожие возле цветущего дерева мимозы в Сочи
2 из 11

Так называемые февральские окна спровоцировали раннее цветение растений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Одними из первых распустились цветы мимозы в дендрарии — главном парке курорта.

Раннее цветение мимозы в Сочи
3 из 11

Одними из первых распустились цветы мимозы в дендрарии — главном парке курорта.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Местные жители собирают мимозу на продажу.

Местные жители собирают ветви мимозы для последующей продажи в Сочи
4 из 11

Местные жители собирают мимозу на продажу.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Пора цветения мимозы обычно приходится на начало весны.

Молодые люди цветущего дерева мимозы в Сочи
5 из 11

Пора цветения мимозы обычно приходится на начало весны.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Однако в зависимости от погоды цветы могут начать распускаться и в декабре.

Пчела у ветки цветущего дерева мимозы в Сочи
6 из 11

Однако в зависимости от погоды цветы могут начать распускаться и в декабре.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В этом году бутоны появились в январе.

Цветущее дерево мимозы в Сочи
7 из 11

В этом году бутоны появились в январе.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сейчас начинается пик обильного цветения мимозы.

Уличная кошка под цветущим деревом мимозы в Сочи
8 из 11

Сейчас начинается пик обильного цветения мимозы.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Из-за теплой зимы распустились и другие весенние растения.

Цветущее дерево мимозы в Сочи
9 из 11

Из-за теплой зимы распустились и другие весенние растения.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Раньше срока расцвела магнолия, айва и некоторые сорта камелии.

Женщина фотографирует цветущее дерево мимозы в Сочи
10 из 11

Раньше срока расцвела магнолия, айва и некоторые сорта камелии.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Продажа мимозы в Сочи.

Торговля цветами мимозы в Сочи
11 из 11

Продажа мимозы в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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