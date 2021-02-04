Весна в феврале: в Сочи цветет мимоза
Средняя температура в Сочи днем не опускается ниже десяти градусов тепла.
Средняя температура в Сочи днем не опускается ниже десяти градусов тепла.
Так называемые февральские окна спровоцировали раннее цветение растений.
Так называемые февральские окна спровоцировали раннее цветение растений.
Одними из первых распустились цветы мимозы в дендрарии — главном парке курорта.
Одними из первых распустились цветы мимозы в дендрарии — главном парке курорта.
Местные жители собирают мимозу на продажу.
Пора цветения мимозы обычно приходится на начало весны.
Пора цветения мимозы обычно приходится на начало весны.
Однако в зависимости от погоды цветы могут начать распускаться и в декабре.
Однако в зависимости от погоды цветы могут начать распускаться и в декабре.
В этом году бутоны появились в январе.
Сейчас начинается пик обильного цветения мимозы.
Из-за теплой зимы распустились и другие весенние растения.
Из-за теплой зимы распустились и другие весенние растения.
Раньше срока расцвела магнолия, айва и некоторые сорта камелии.
Раньше срока расцвела магнолия, айва и некоторые сорта камелии.
Продажа мимозы в Сочи.