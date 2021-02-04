https://ria.ru/20210204/mimoza-1595969340.html

Весна в феврале: в Сочи цветет мимоза

Весна в феврале: в Сочи цветет мимоза

В Сочи на полтора месяца раньше срока распустились весенние цветы. Самые яркие кадры февраля — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:11

2021-02-04T12:11

2021-02-04T12:29

хорошие новости

погода

сочи

цветы

фото

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В Сочи на полтора месяца раньше срока распустились весенние цветы. Самые яркие кадры февраля — в фотоленте Ria.ru.

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, сочи, цветы, фото, фото