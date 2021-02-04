https://ria.ru/20210204/metro-1595947276.html
В Москве приостановили движение на участке "фиолетовой" ветки метро
В Москве приостановили движение на участке "фиолетовой" ветки метро
Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T06:04
2021-02-04T06:04
2021-02-04T06:29
общество
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россия
метро
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москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры, сообщает Дептранс."Нет движения поездов на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии в связи с необходимостью проверки инфраструктуры", - пишет Дептранс в Telegram.Москвичей попросили пересесть на наземный транспорт или МЦД-2.
https://ria.ru/20210203/metro-1595823491.html
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