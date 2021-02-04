Меркель рассказала, как обходится без парикмахера во время локдауна
23:13 04.02.2021 (обновлено: 23:20 04.02.2021)
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не может воспользоваться услугами парикмахера из-за локдауна, как и остальные граждане ФРГ, укладывать волосы ей "помогает ассистентка".
В известной степени у меня есть поддержка ассистентки. Конечно, мы соблюдаем все санитарные требования. То, что постепенно все больше седины, - с этим нужно жить. Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные.
Ранее власти ФРГ приняли решение о продлении жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.