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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/merkel-1596097401.html
Меркель рассказала, как обходится без парикмахера во время локдауна
Меркель рассказала, как обходится без парикмахера во время локдауна
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не может воспользоваться услугами парикмахера из-за локдауна, как и остальные граждане ФРГ, укладывать волосы ей... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T23:13
2021-02-04T23:20
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ангела меркель
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не может воспользоваться услугами парикмахера из-за локдауна, как и остальные граждане ФРГ, укладывать волосы ей "помогает ассистентка".Ранее власти ФРГ приняли решение о продлении жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире

Меркель рассказала, как обходится без парикмахера во время локдауна

23:13 04.02.2021 (обновлено: 23:20 04.02.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не может воспользоваться услугами парикмахера из-за локдауна, как и остальные граждане ФРГ, укладывать волосы ей "помогает ассистентка".

В известной степени у меня есть поддержка ассистентки. Конечно, мы соблюдаем все санитарные требования. То, что постепенно все больше седины, - с этим нужно жить. Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Ангела Меркель
канцлер ФРГ
Ранее власти ФРГ приняли решение о продлении жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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