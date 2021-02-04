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Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla
Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla
Миллиардер Илон маск ответил на критику качества сборки электрокаров Tesla. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал о проблемах автомобилей... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:05
2021-02-04T17:05
2021-02-04T17:05
наука
илон маск
tesla motors
технологии
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Миллиардер Илон маск ответил на критику качества сборки электрокаров Tesla. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал о проблемах автомобилей собственного производства.Как признал Маск, новую Tesla лучшего всего покупать, либо в самом начале производства, либо когда оно выйдет на стабильный уровень. В противном случае конкретный экземпляр будет способен раздражать своего владельца такими недочетами, как кривые зазоры или плохая сборка салона. В качестве примера приводится партия автомобилей Tesla, выпущенная в декабре 2020 года. Из-за несоблюдения техпроцесса, некоторые электрокары оказались некачественно окрашены."Когда вы наращиваете производство, вы просто открываете для себя эти вещи. Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их", - подытожил миллиардер.Маск заверил, что контроль качества на Tesla постоянно растет и скоро проблем у покупателей этих автомобилей поубавится.
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илон маск, tesla motors, технологии
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Миллиардер Илон маск ответил на критику качества сборки электрокаров Tesla
. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал
о проблемах автомобилей собственного производства.
Как признал Маск, новую Tesla лучшего всего покупать, либо в самом начале производства, либо когда оно выйдет на стабильный уровень. В противном случае конкретный экземпляр будет способен раздражать своего владельца такими недочетами, как кривые зазоры или плохая сборка салона. В качестве примера приводится партия автомобилей Tesla, выпущенная в декабре 2020 года. Из-за несоблюдения техпроцесса, некоторые электрокары оказались некачественно окрашены.
"Когда вы наращиваете производство, вы просто открываете для себя эти вещи. Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их", - подытожил миллиардер.
Маск заверил, что контроль качества на Tesla постоянно растет и скоро проблем у покупателей этих автомобилей поубавится.