https://ria.ru/20210204/mask-1596050723.html

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Миллиардер Илон маск ответил на критику качества сборки электрокаров Tesla. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал о проблемах автомобилей... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:05

2021-02-04T17:05

2021-02-04T17:05

наука

илон маск

tesla motors

технологии

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Миллиардер Илон маск ответил на критику качества сборки электрокаров Tesla. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал о проблемах автомобилей собственного производства.Как признал Маск, новую Tesla лучшего всего покупать, либо в самом начале производства, либо когда оно выйдет на стабильный уровень. В противном случае конкретный экземпляр будет способен раздражать своего владельца такими недочетами, как кривые зазоры или плохая сборка салона. В качестве примера приводится партия автомобилей Tesla, выпущенная в декабре 2020 года. Из-за несоблюдения техпроцесса, некоторые электрокары оказались некачественно окрашены."Когда вы наращиваете производство, вы просто открываете для себя эти вещи. Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их", - подытожил миллиардер.Маск заверил, что контроль качества на Tesla постоянно растет и скоро проблем у покупателей этих автомобилей поубавится.

https://ria.ru/20210125/elektromobil-1594500849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, технологии