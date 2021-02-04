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Японку выгнали из школы из-за первой любви
Японку выгнали из школы из-за первой любви
Девушка в Японии подала иск в суд в Токио в размере 3,7 миллиона иен (около 35 тысяч долларов), из-за того что ее ранее отстранили от учебы в одной из школ под... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:33
2021-02-04T15:33
япония
токио
школа
в мире
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ТОКИО, 4 фев - РИА Новости. Девушка в Японии подала иск в суд в Токио в размере 3,7 миллиона иен (около 35 тысяч долларов), из-за того что ее ранее отстранили от учебы в одной из школ под предлогом нарушения запрета на свидания, сообщает агентство Киодо.По его данным, в 2019 году администрация частной школы Хорикоси в Токио узнала, что одна из учениц встречается с юношей, и предложила ей сначала уйти из школы, а затем заявила, что если девушка не сменит школу, то не получит аттестат и рекомендации в вуз. После этого ученица перешла в другую школу.Как сообщило Киодо, на первом же слушании в суде школа заняла наступательную позицию. Со своей стороны девушка настаивала на "нелепости" школьных правил и пожаловалась на вторжение в ее личную жизнь, когда учителя пытались допытаться, занималась ли она на свиданиях сексом.Это уже не первый случай судебного разбирательства в Японии относительно действующих правил. Так, в октябре 2017 года ученица старших классов одной из школ в Осаке подала в суд на администрацию города за то, что ее заставили в школе покрасить каштановые волосы в привычный для японок черный цвет. В результате она повредила и кожу на голове и сами волосы, опасаясь нарушить запрет на иной цвет волос и быть исключенной из школы.
https://ria.ru/20200204/1564194309.html
https://ria.ru/20210202/sovetnik-1595679536.html
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япония, токио, школа, в мире

Японку выгнали из школы из-за первой любви

15:33 04.02.2021
 
© Fotolia / paylessimagesЯпонская школьница за учебниками
Японская школьница за учебниками - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Fotolia / paylessimages
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 фев - РИА Новости. Девушка в Японии подала иск в суд в Токио в размере 3,7 миллиона иен (около 35 тысяч долларов), из-за того что ее ранее отстранили от учебы в одной из школ под предлогом нарушения запрета на свидания, сообщает агентство Киодо.
По его данным, в 2019 году администрация частной школы Хорикоси в Токио узнала, что одна из учениц встречается с юношей, и предложила ей сначала уйти из школы, а затем заявила, что если девушка не сменит школу, то не получит аттестат и рекомендации в вуз. После этого ученица перешла в другую школу.
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Как сообщило Киодо, на первом же слушании в суде школа заняла наступательную позицию. Со своей стороны девушка настаивала на "нелепости" школьных правил и пожаловалась на вторжение в ее личную жизнь, когда учителя пытались допытаться, занималась ли она на свиданиях сексом.
Это уже не первый случай судебного разбирательства в Японии относительно действующих правил. Так, в октябре 2017 года ученица старших классов одной из школ в Осаке подала в суд на администрацию города за то, что ее заставили в школе покрасить каштановые волосы в привычный для японок черный цвет. В результате она повредила и кожу на голове и сами волосы, опасаясь нарушить запрет на иной цвет волос и быть исключенной из школы.
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