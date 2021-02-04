https://ria.ru/20210204/lyubov-1596030555.html

Японку выгнали из школы из-за первой любви

Японку выгнали из школы из-за первой любви

Девушка в Японии подала иск в суд в Токио в размере 3,7 миллиона иен (около 35 тысяч долларов), из-за того что ее ранее отстранили от учебы в одной из школ под... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:33

2021-02-04T15:33

2021-02-04T15:33

япония

токио

школа

в мире

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ТОКИО, 4 фев - РИА Новости. Девушка в Японии подала иск в суд в Токио в размере 3,7 миллиона иен (около 35 тысяч долларов), из-за того что ее ранее отстранили от учебы в одной из школ под предлогом нарушения запрета на свидания, сообщает агентство Киодо.По его данным, в 2019 году администрация частной школы Хорикоси в Токио узнала, что одна из учениц встречается с юношей, и предложила ей сначала уйти из школы, а затем заявила, что если девушка не сменит школу, то не получит аттестат и рекомендации в вуз. После этого ученица перешла в другую школу.Как сообщило Киодо, на первом же слушании в суде школа заняла наступательную позицию. Со своей стороны девушка настаивала на "нелепости" школьных правил и пожаловалась на вторжение в ее личную жизнь, когда учителя пытались допытаться, занималась ли она на свиданиях сексом.Это уже не первый случай судебного разбирательства в Японии относительно действующих правил. Так, в октябре 2017 года ученица старших классов одной из школ в Осаке подала в суд на администрацию города за то, что ее заставили в школе покрасить каштановые волосы в привычный для японок черный цвет. В результате она повредила и кожу на голове и сами волосы, опасаясь нарушить запрет на иной цвет волос и быть исключенной из школы.

https://ria.ru/20200204/1564194309.html

https://ria.ru/20210202/sovetnik-1595679536.html

япония

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, токио, школа, в мире