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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210204/kurs-1596014548.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 64,18 копейки - до 90,9206 рубля, курс доллара - на 35,08 копейки, до 75,7293 рубля,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:24
2021-02-04T14:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 64,18 копейки - до 90,9206 рубля, курс доллара - на 35,08 копейки, до 75,7293 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 48,17 копейки, составив 82,5654 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки

14:24 04.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 64,18 копейки - до 90,9206 рубля, курс доллара - на 35,08 копейки, до 75,7293 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 48,17 копейки, составив 82,5654 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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