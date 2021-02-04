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https://ria.ru/20210204/krym-1596004667.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
Крупные туроператоры отмечают значительный рост спроса на поездки в Крым в феврале и марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:55
2021-02-04T13:55
куда можно лететь
куда поехать
отели
цены
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отдых
туризм
туризм
саки (крым)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Крупные туроператоры отмечают значительный рост спроса на поездки в Крым в феврале и марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.Причина не только в низких ценах, но и в том, что россияне стали больше интересоваться санаторной реабилитацией после COVID-19. Так, по данным крупного туроператора, доля таких заявок в общем объеме бронирований, совершенных в январе, составила около 40 процентов.В целом же спрос на Крым в межсезонье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в полтора раза, говорят эксперты. Активнее всего в январе туристы резервировали отдых на полуострове на февраль и март. Это самый выгодный период для приобретения путевок: скидки доходят до 35 процентов от базовых цен отелей и санаториев. Причем, как подчеркивают туроператоры, в этом году отдыхающие интересуются не только курортами южного берега Крыма — Ялтой, Алуштой, но и оздоровительными программами на западном побережье — в Евпатории, Саках.Стоимость отдыха, как всегда, зависит от условий: можно вдвоем провести две недели в санатории с трехразовым питанием за 27 тысяч рублей. А есть варианты более комфортного размещения по цене в два раза выше.
https://ria.ru/20210125/tseny-1594441103.html
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Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте

13:55 04.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди кормят чаек на набережной в Севастополе
Люди кормят чаек на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Крупные туроператоры отмечают значительный рост спроса на поездки в Крым в феврале и марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.
Причина не только в низких ценах, но и в том, что россияне стали больше интересоваться санаторной реабилитацией после COVID-19. Так, по данным крупного туроператора, доля таких заявок в общем объеме бронирований, совершенных в январе, составила около 40 процентов.
В целом же спрос на Крым в межсезонье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в полтора раза, говорят эксперты. Активнее всего в январе туристы резервировали отдых на полуострове на февраль и март.
Это самый выгодный период для приобретения путевок: скидки доходят до 35 процентов от базовых цен отелей и санаториев. Причем, как подчеркивают туроператоры, в этом году отдыхающие интересуются не только курортами южного берега Крыма — Ялтой, Алуштой, но и оздоровительными программами на западном побережье — в Евпатории, Саках.
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