https://ria.ru/20210204/krym-1596004667.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте

Крупные туроператоры отмечают значительный рост спроса на поездки в Крым в феврале и марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:55

2021-02-04T13:55

2021-02-04T13:55

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туризм

туризм

саки (крым)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Крупные туроператоры отмечают значительный рост спроса на поездки в Крым в феврале и марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.Причина не только в низких ценах, но и в том, что россияне стали больше интересоваться санаторной реабилитацией после COVID-19. Так, по данным крупного туроператора, доля таких заявок в общем объеме бронирований, совершенных в январе, составила около 40 процентов.В целом же спрос на Крым в межсезонье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в полтора раза, говорят эксперты. Активнее всего в январе туристы резервировали отдых на полуострове на февраль и март. Это самый выгодный период для приобретения путевок: скидки доходят до 35 процентов от базовых цен отелей и санаториев. Причем, как подчеркивают туроператоры, в этом году отдыхающие интересуются не только курортами южного берега Крыма — Ялтой, Алуштой, но и оздоровительными программами на западном побережье — в Евпатории, Саках.Стоимость отдыха, как всегда, зависит от условий: можно вдвоем провести две недели в санатории с трехразовым питанием за 27 тысяч рублей. А есть варианты более комфортного размещения по цене в два раза выше.

https://ria.ru/20210125/tseny-1594441103.html

https://ria.ru/20210204/ekstrim-1595731793.html

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ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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