https://ria.ru/20210204/krym-1595961875.html

В 47 городах открылась продажа билетов на летние рейсы в Крым

В 47 городах открылась продажа билетов на летние рейсы в Крым

Билеты на летние рейсы в Крым из 47 городов России поступили в продажу, весенне-летнюю навигацию начали восемь авиакомпаний, сообщила пресс-служба авиаузла... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:02

2021-02-04T10:02

2021-02-04T10:02

россия

симферополь

липецк

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Билеты на летние рейсы в Крым из 47 городов России поступили в продажу, весенне-летнюю навигацию начали восемь авиакомпаний, сообщила пресс-служба авиаузла полуострова."Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов. Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе.Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года. Среди новых направлений - рейсы в Симферополь из Липецка, Кургана и Надыма."Аэропорт Симферополь ведет активную работу с авиакомпаниями по открытию направлений полетов в Крым на весенне-летний период, который в этом году стартует 28 марта… Широкая маршрутная сеть позволит обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период и компенсировать возможное сокращение авиаперевозок в низкий сезон, риск которого еще существует из-за нестабильной эпидемиологической ситуации", - приводит слова коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина пресс-служба.Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, уже в 2014 году - 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, в 2018 и в 2019 - по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году (из-за ограничений в связи с коронавирусом) 4, 63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.

https://ria.ru/20210204/shantazh-1595949384.html

https://ria.ru/20210204/gid-1595950618.html

россия

симферополь

липецк

республика крым

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россия, симферополь, липецк, республика крым, общество