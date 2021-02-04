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В 47 городах открылась продажа билетов на летние рейсы в Крым
В 47 городах открылась продажа билетов на летние рейсы в Крым
Билеты на летние рейсы в Крым из 47 городов России поступили в продажу, весенне-летнюю навигацию начали восемь авиакомпаний, сообщила пресс-служба авиаузла... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:02
2021-02-04T10:02
россия
симферополь
липецк
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Билеты на летние рейсы в Крым из 47 городов России поступили в продажу, весенне-летнюю навигацию начали восемь авиакомпаний, сообщила пресс-служба авиаузла полуострова."Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов. Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе.Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года. Среди новых направлений - рейсы в Симферополь из Липецка, Кургана и Надыма."Аэропорт Симферополь ведет активную работу с авиакомпаниями по открытию направлений полетов в Крым на весенне-летний период, который в этом году стартует 28 марта… Широкая маршрутная сеть позволит обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период и компенсировать возможное сокращение авиаперевозок в низкий сезон, риск которого еще существует из-за нестабильной эпидемиологической ситуации", - приводит слова коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина пресс-служба.Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, уже в 2014 году - 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, в 2018 и в 2019 - по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году (из-за ограничений в связи с коронавирусом) 4, 63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.
https://ria.ru/20210204/shantazh-1595949384.html
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россия, симферополь, липецк, республика крым, общество

В 47 городах открылась продажа билетов на летние рейсы в Крым

10:02 04.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПассажиры у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Билеты на летние рейсы в Крым из 47 городов России поступили в продажу, весенне-летнюю навигацию начали восемь авиакомпаний, сообщила пресс-служба авиаузла полуострова.
"Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов. Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года. Среди новых направлений - рейсы в Симферополь из Липецка, Кургана и Надыма.
"Аэропорт Симферополь ведет активную работу с авиакомпаниями по открытию направлений полетов в Крым на весенне-летний период, который в этом году стартует 28 марта… Широкая маршрутная сеть позволит обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период и компенсировать возможное сокращение авиаперевозок в низкий сезон, риск которого еще существует из-за нестабильной эпидемиологической ситуации", - приводит слова коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина пресс-служба.
Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, уже в 2014 году - 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, в 2018 и в 2019 - по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году (из-за ограничений в связи с коронавирусом) 4, 63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.
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РоссияСимферопольЛипецкРеспублика КрымОбщество
 
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