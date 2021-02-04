https://ria.ru/20210204/kredity-1596024092.html

ПСБ выдал мосбизнесу 4,7 млрд рублей под поручительство гарантфонда

ПСБ выдал мосбизнесу 4,7 млрд рублей под поручительство гарантфонда

ПСБ в 2020 году выдал предпринимателям Москвы 4,7 миллиарда рублей при гарантийной поддержке Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города, заняв... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:03

2021-02-04T15:03

2021-02-04T15:03

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ПСБ в 2020 году выдал предпринимателям Москвы 4,7 миллиарда рублей при гарантийной поддержке Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города, заняв лидирующие позиции на рынке столицы в этой сфере, сообщает пресс-служба банка."Около 85% финансирования, предоставленного под поручительство Фонда, клиенты ПСБ направили на пополнение оборотных средств и модернизацию производства. Это значит, что предприниматели столицы были ориентированы не только на сохранение своего бизнеса, но и его адаптацию к сложившимся обстоятельствам: они развивали новые сервисы, переводили деятельность в онлайн, расширяли ассортимент и обучали сотрудников. Учитывая непростые экономические условия 2020 года, мы особенно ценим доверие предпринимателей к нашим кредитным продуктам и готовы продолжать успешное партнерство с московским бизнесом и в дальнейшем", - сказал вице-президент - директор департамента среднего и малого бизнеса в Москве ПСБ Алексей Анаисов. По данным пресс-службы, порядка 70% кредитов под поручительство Московского гарантийного фонда в прошлом году были выданы предприятиям, занятым в сфере оптовой и розничной торговли, также финансирование выдавалось производственным компаниям, малому и среднему бизнесу, работающему в сфере услуг, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях.

https://ria.ru/20201125/vebinary-1586271602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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