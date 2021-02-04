https://ria.ru/20210204/krazha-1596058589.html
В Дагестане уволился директор школы, уличенный в краже продуктов
В Дагестане уволился директор школы, уличенный в краже продуктов
Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:41
2021-02-04T17:41
2021-02-04T17:41
республика дагестан
единая россия
каспийск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 фев – РИА Новости. Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Ранее в соцсетях получил распространение ролик, на котором директор школы признается сотрудникам правоохранительных органов в хищении продуктов, предназначенных для школьного питания. В министерстве образования и науки Дагестана сообщили о проведении проверки поступившей информации. "Единая Россия" исключила директора школы из партии. В администрацию Каспийска было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия Агаева занимаемой должности."Джафар Агаев отправил сегодня по почте заявление об освобождении от должности по собственному желанию", – сказал представитель горадминистрации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/krazha-1595923990.html
каспийск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика дагестан, единая россия, каспийск, происшествия