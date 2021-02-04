https://ria.ru/20210204/krazha-1596058589.html

В Дагестане уволился директор школы, уличенный в краже продуктов

В Дагестане уволился директор школы, уличенный в краже продуктов

Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:41

2021-02-04T17:41

2021-02-04T17:41

республика дагестан

единая россия

каспийск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614688_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_0aadd2fc875d11db0e6d463a51da929e.jpg

МАХАЧКАЛА, 4 фев – РИА Новости. Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Ранее в соцсетях получил распространение ролик, на котором директор школы признается сотрудникам правоохранительных органов в хищении продуктов, предназначенных для школьного питания. В министерстве образования и науки Дагестана сообщили о проведении проверки поступившей информации. "Единая Россия" исключила директора школы из партии. В администрацию Каспийска было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия Агаева занимаемой должности."Джафар Агаев отправил сегодня по почте заявление об освобождении от должности по собственному желанию", – сказал представитель горадминистрации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/krazha-1595923990.html

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, единая россия, каспийск, происшествия