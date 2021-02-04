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В Дагестане уволился директор школы, уличенный в краже продуктов
В Дагестане уволился директор школы, уличенный в краже продуктов
Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:41
2021-02-04T17:41
республика дагестан
единая россия
каспийск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 фев – РИА Новости. Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Ранее в соцсетях получил распространение ролик, на котором директор школы признается сотрудникам правоохранительных органов в хищении продуктов, предназначенных для школьного питания. В министерстве образования и науки Дагестана сообщили о проведении проверки поступившей информации. "Единая Россия" исключила директора школы из партии. В администрацию Каспийска было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия Агаева занимаемой должности."Джафар Агаев отправил сегодня по почте заявление об освобождении от должности по собственному желанию", – сказал представитель горадминистрации.
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республика дагестан, единая россия, каспийск, происшествия

В Дагестане уволился директор школы, уличенный в краже продуктов

17:41 04.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 4 фев – РИА Новости. Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в соцсетях получил распространение ролик, на котором директор школы признается сотрудникам правоохранительных органов в хищении продуктов, предназначенных для школьного питания. В министерстве образования и науки Дагестана сообщили о проведении проверки поступившей информации. "Единая Россия" исключила директора школы из партии. В администрацию Каспийска было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия Агаева занимаемой должности.
"Джафар Агаев отправил сегодня по почте заявление об освобождении от должности по собственному желанию", – сказал представитель горадминистрации.
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Республика ДагестанЕдиная РоссияКаспийскПроисшествия
 
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