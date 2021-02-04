https://ria.ru/20210204/kravchuk-1596027014.html

Кравчук объяснил позицию Киева по включению США в "нормандский формат"

Кравчук объяснил позицию Киева по включению США в "нормандский формат"

Вашингтон мог бы "эффективно воздействовать" на Москву по вопросам Донбасса, если бы оказался внутри "нормандского формата" переговоров, заявил глава украинской РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:18

2021-02-04T15:18

2021-02-04T15:35

россия

дмитрий кулеба

донбасс

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вашингтон мог бы "эффективно воздействовать" на Москву по вопросам Донбасса, если бы оказался внутри "нормандского формата" переговоров, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.При этом Кравчук признал, что Россия никогда не согласится с подобным предложением.Ранее такую же идею высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, участие США в "нормандском формате" было бы "полезным и эффективным".Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" — России, Украины, Германии и Франции — прошла в декабре 2019 года. ТКГ выступает в качестве рабочего органа для решения вопросов, связанных с реализацией Минских соглашений. Помимо представителя от Украины, туда входят делегаты от ОБСЕ (Хайди Грау) и России (Борис Грызлов).Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210130/krym-1595248736.html

https://ria.ru/20210131/kravchuk-1595416784.html

россия

донбасс

москва

сша

украина

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россия, дмитрий кулеба, донбасс, леонид кравчук, москва, сша, украина, в мире