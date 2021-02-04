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Наука
https://ria.ru/20210204/kosmos-1596018744.html
Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
Европейские астронавты, которые в этом году полетят на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon Илона Маска, готовятся к полету в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:44
2021-02-04T14:44
наука
россия
илон маск
тома песке
рене пишель
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
европейское космическое агентство
роскосмос
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европейские астронавты, которые в этом году полетят на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon Илона Маска, готовятся к полету в подмосковном Центре подготовки космонавтов, заявил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель."Несмотря на то, что наши следующие астронавты запускаются на американских кораблях, продолжается их тренировка в Звездном городке. Например, следующий наш астронавт Тома Песке и потом за ним следует Маттиас Маурер - оба сейчас находятся в Звездном городке", - сказал Пишель в видео, размещенном в YouTube-канале "Роскосмоса".Последним европейцем, который полетел на МКС на "Союзе", был итальянец Лука Пармитано в 2019 году. Полеты астронавтов ЕКА на станцию на "Союзах", в основном, осуществлялись по квоте, предоставляемой НАСА. В 2021 году планируются два полета европейцев на станцию на американских кораблях Crew Dragon: весной - француза Песке, осенью - немца Маурера.Во вторник генеральный директор ЕКА Ян Вернер рассказал РИА Новости, что будущие полеты европейских астронавтов на МКС на "Союзах" могут осуществляться по двум вариантам: прямым безденежным бартером между Европой и Россией или по соглашению между США и РФ в обмен на поставку европейского оборудования в НАСА.В августе 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что дал поручение о разработке соглашения с ЕКА по полетам европейских астронавтов на МКС на кораблях "Союз".
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россия, илон маск, тома песке, рене пишель, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, наса, европа, сша

Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России

14:44 04.02.2021
 
© NASAКосмический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© NASA
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европейские астронавты, которые в этом году полетят на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon Илона Маска, готовятся к полету в подмосковном Центре подготовки космонавтов, заявил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
"Несмотря на то, что наши следующие астронавты запускаются на американских кораблях, продолжается их тренировка в Звездном городке. Например, следующий наш астронавт Тома Песке и потом за ним следует Маттиас Маурер - оба сейчас находятся в Звездном городке", - сказал Пишель в видео, размещенном в YouTube-канале "Роскосмоса".
Последним европейцем, который полетел на МКС на "Союзе", был итальянец Лука Пармитано в 2019 году. Полеты астронавтов ЕКА на станцию на "Союзах", в основном, осуществлялись по квоте, предоставляемой НАСА. В 2021 году планируются два полета европейцев на станцию на американских кораблях Crew Dragon: весной - француза Песке, осенью - немца Маурера.
Во вторник генеральный директор ЕКА Ян Вернер рассказал РИА Новости, что будущие полеты европейских астронавтов на МКС на "Союзах" могут осуществляться по двум вариантам: прямым безденежным бартером между Европой и Россией или по соглашению между США и РФ в обмен на поставку европейского оборудования в НАСА.
В августе 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что дал поручение о разработке соглашения с ЕКА по полетам европейских астронавтов на МКС на кораблях "Союз".
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НаукаРоссияИлон МаскТома ПескеРене ПишельМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосНАСАЕвропаСША
 
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