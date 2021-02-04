https://ria.ru/20210204/kosmos-1596018744.html

Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России

Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России

Европейские астронавты, которые в этом году полетят на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon Илона Маска, готовятся к полету в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:44

2021-02-04T14:44

2021-02-04T14:44

наука

россия

илон маск

тома песке

рене пишель

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

европейское космическое агентство

роскосмос

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европейские астронавты, которые в этом году полетят на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon Илона Маска, готовятся к полету в подмосковном Центре подготовки космонавтов, заявил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель."Несмотря на то, что наши следующие астронавты запускаются на американских кораблях, продолжается их тренировка в Звездном городке. Например, следующий наш астронавт Тома Песке и потом за ним следует Маттиас Маурер - оба сейчас находятся в Звездном городке", - сказал Пишель в видео, размещенном в YouTube-канале "Роскосмоса".Последним европейцем, который полетел на МКС на "Союзе", был итальянец Лука Пармитано в 2019 году. Полеты астронавтов ЕКА на станцию на "Союзах", в основном, осуществлялись по квоте, предоставляемой НАСА. В 2021 году планируются два полета европейцев на станцию на американских кораблях Crew Dragon: весной - француза Песке, осенью - немца Маурера.Во вторник генеральный директор ЕКА Ян Вернер рассказал РИА Новости, что будущие полеты европейских астронавтов на МКС на "Союзах" могут осуществляться по двум вариантам: прямым безденежным бартером между Европой и Россией или по соглашению между США и РФ в обмен на поставку европейского оборудования в НАСА.В августе 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что дал поручение о разработке соглашения с ЕКА по полетам европейских астронавтов на МКС на кораблях "Союз".

https://ria.ru/20210204/starliner-1595983814.html

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россия, илон маск, тома песке, рене пишель, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, наса, европа, сша