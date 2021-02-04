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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596098261.html
Меркель допустила, что прививку от CОVID-19 придется постоянно обновлять
Меркель допустила, что прививку от CОVID-19 придется постоянно обновлять
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не исключает повторения в мире аналогичной ситуации с пандемией через несколько лет, поэтому нужно начать подготовку уже РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T23:31
2021-02-04T23:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не исключает повторения в мире аналогичной ситуации с пандемией через несколько лет, поэтому нужно начать подготовку уже сегодня.Канцлер также указала, что "мы еще должны будем на протяжении значительного времени жить с вирусом". Только после начала всеобъемлющей вакцинации можно будет говорить о некотором улучшении ситуации."Тогда осенью, в конце лета положение значительно улучшится. Но мы не знаем, как часто мутирует этот вирус. Возможно, что он исчезнет полностью, но в результате мутаций, как и с прививками от гриппа, мы будем делать новые прививки. Этого мы пока не знаем. Но положение значительно нормализуется после того, как мы в большинстве сделаем прививки", - добавила она.Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210204/merkel-1596097401.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире

Меркель допустила, что прививку от CОVID-19 придется постоянно обновлять

23:31 04.02.2021 (обновлено: 23:58 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не исключает повторения в мире аналогичной ситуации с пандемией через несколько лет, поэтому нужно начать подготовку уже сегодня.

Когда мы вновь откроемся (после локдауна – ред.), шаг за шагом, нам предстоит многое сделать, мы должны будем посмотреть, где нужна помощь. Мы должны будем подумать о том, чтобы такие ситуации - я надеюсь, что они не повторяется, - но мы не знаем, возникнет ли через пару лет еще одна проблема. Нам нужно многое доработать - онлайн-образование, больше предложений посредством видеоконференций и совещаний, оказание помощи.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Ангела Меркель
канцлер ФРГ
Канцлер также указала, что "мы еще должны будем на протяжении значительного времени жить с вирусом". Только после начала всеобъемлющей вакцинации можно будет говорить о некотором улучшении ситуации.
"Тогда осенью, в конце лета положение значительно улучшится. Но мы не знаем, как часто мутирует этот вирус. Возможно, что он исчезнет полностью, но в результате мутаций, как и с прививками от гриппа, мы будем делать новые прививки. Этого мы пока не знаем. Но положение значительно нормализуется после того, как мы в большинстве сделаем прививки", - добавила она.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 23:13Распространение коронавируса
Меркель рассказала, как обходится без парикмахера во время локдауна
Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Площадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:34Распространение коронавируса
Власти Германии рассказали об эффекте от локдауна
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнгела МеркельГерманияВ мире
 
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