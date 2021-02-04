Меркель допустила, что прививку от CОVID-19 придется постоянно обновлять
23:31 04.02.2021 (обновлено: 23:58 04.02.2021)
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не исключает повторения в мире аналогичной ситуации с пандемией через несколько лет, поэтому нужно начать подготовку уже сегодня.
Когда мы вновь откроемся (после локдауна – ред.), шаг за шагом, нам предстоит многое сделать, мы должны будем посмотреть, где нужна помощь. Мы должны будем подумать о том, чтобы такие ситуации - я надеюсь, что они не повторяется, - но мы не знаем, возникнет ли через пару лет еще одна проблема. Нам нужно многое доработать - онлайн-образование, больше предложений посредством видеоконференций и совещаний, оказание помощи.
Канцлер также указала, что "мы еще должны будем на протяжении значительного времени жить с вирусом". Только после начала всеобъемлющей вакцинации можно будет говорить о некотором улучшении ситуации.
"Тогда осенью, в конце лета положение значительно улучшится. Но мы не знаем, как часто мутирует этот вирус. Возможно, что он исчезнет полностью, но в результате мутаций, как и с прививками от гриппа, мы будем делать новые прививки. Этого мы пока не знаем. Но положение значительно нормализуется после того, как мы в большинстве сделаем прививки", - добавила она.
Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.