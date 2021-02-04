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Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 119 тысяч
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 119 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 119 тысяч, зафиксировано более 3,7 тысячи летальных случаев,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:49
2021-02-04T18:49
2021-02-04T18:49
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 119 тысяч, зафиксировано более 3,7 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 119 235 случаев заболевания COVID-19 в США и 3 796 летальных случаев.С начала эпидемии коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 450 тысяч пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире