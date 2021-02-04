https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596033280.html

Названа уникальная особенность коронавируса

Названа уникальная особенность коронавируса

аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:47

2021-02-04T15:47

2021-02-04T16:46

распространение коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Коронавирус обостряет все хронические патологии и приводит к серьезным нарушениям в работе организма, заявил в эфире НСН врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По его словам, инфекция способна проявить скрытые проблемы, которые были в организме до заражения. Бессимптомно вирус переносят абсолютно здоровые люди, отметил Болибок."Но если у человека есть какая-то зона повреждения сосудов, то после COVID-19 будут сосудистые осложнения", — предостерег иммунолог. Это, в свою очередь, приведет к проблемам с органами, которые эти сосуды снабжают.Болибок отметил, что достаточно часто коронавирус приводит к тромбозам, грозящим даже ампутацией конечностей.Еще одна серьезная опасность — инсульт. Он может произойти при травмах сосудов головного мозга.Врач призвал после перенесенного COVID-19 пройти диспансеризацию, чтобы выявить возможные последствия болезни.Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/bessimptomnyy-1595934458.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество