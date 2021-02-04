https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596033280.html
Названа уникальная особенность коронавируса
Названа уникальная особенность коронавируса
аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:47
2021-02-04T15:47
2021-02-04T16:46
распространение коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Коронавирус обостряет все хронические патологии и приводит к серьезным нарушениям в работе организма, заявил в эфире НСН врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По его словам, инфекция способна проявить скрытые проблемы, которые были в организме до заражения. Бессимптомно вирус переносят абсолютно здоровые люди, отметил Болибок."Но если у человека есть какая-то зона повреждения сосудов, то после COVID-19 будут сосудистые осложнения", — предостерег иммунолог. Это, в свою очередь, приведет к проблемам с органами, которые эти сосуды снабжают.Болибок отметил, что достаточно часто коронавирус приводит к тромбозам, грозящим даже ампутацией конечностей.Еще одна серьезная опасность — инсульт. Он может произойти при травмах сосудов головного мозга.Врач призвал после перенесенного COVID-19 пройти диспансеризацию, чтобы выявить возможные последствия болезни.Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/bessimptomnyy-1595934458.html
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Коронавирус обостряет все хронические патологии и приводит к серьезным нарушениям в работе организма, заявил в эфире НСН
врач —
аллерголог-иммунолог Владимир Болибок
.
"Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма", — сказал медик.
По его словам, инфекция способна проявить скрытые проблемы, которые были в организме до заражения. Бессимптомно вирус переносят абсолютно здоровые люди, отметил Болибок.
"Но если у человека есть какая-то зона повреждения сосудов, то после COVID-19 будут сосудистые осложнения", — предостерег иммунолог. Это, в свою очередь, приведет к проблемам с органами, которые эти сосуды снабжают.
Болибок отметил, что достаточно часто коронавирус приводит к тромбозам, грозящим даже ампутацией конечностей.
"Забиваются тромбом сосуды, кровоснабжающие ногу, нога умирает, возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать", — разъяснил специалист.
Еще одна серьезная опасность — инсульт. Он может произойти при травмах сосудов головного мозга.
Врач призвал после перенесенного COVID-19 пройти диспансеризацию, чтобы выявить возможные последствия болезни.
Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США
, Индии
и Бразилии
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.