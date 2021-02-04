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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596005089.html
Глава Ульяновска заразился коронавирусом
Глава Ульяновска заразился коронавирусом
Глава Ульяновска Сергей Панчин сообщил, что у него подтвердился коронавирус. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:41
2021-02-04T13:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей панчин
россия
коронавирусы
здоровье - общество
ульяновская область
ульяновск
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САМАРА, 4 фев - РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин сообщил, что у него подтвердился коронавирус.В конце января Панчин ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у жены. В среду в администрации города РИА Новости сообщили, что глава Ульяновска госпитализирован, но диагноз пока неизвестен."Недавно был госпитализирован в ЦГБ, так как очередной тест показал положительный результат", - написал Панчин на своей странице в Instagram.Он добавил, что в начале января сделал первую прививку от коронавируса, вторая была запланирована на 3 февраля. "Отмечу, что, возможно, благодаря вакцине заболевание протекает не в такой сложной форме, и, как говорят врачи, прогноз благоприятный, иду на поправку", - сообщил Панчин.С начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 44 485 случаев заражения коронавирусом, 40 903 человека выздоровел, 644 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей панчин, россия, коронавирусы, здоровье - общество, ульяновская область, ульяновск, общество

Глава Ульяновска заразился коронавирусом

13:41 04.02.2021
 
© Фото : Администрация города УльяновскаГлава Ульяновска Сергей Панчин
Глава Ульяновска Сергей Панчин - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Администрация города Ульяновска
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 фев - РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин сообщил, что у него подтвердился коронавирус.
В конце января Панчин ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у жены. В среду в администрации города РИА Новости сообщили, что глава Ульяновска госпитализирован, но диагноз пока неизвестен.
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"Недавно был госпитализирован в ЦГБ, так как очередной тест показал положительный результат", - написал Панчин на своей странице в Instagram.
Он добавил, что в начале января сделал первую прививку от коронавируса, вторая была запланирована на 3 февраля. "Отмечу, что, возможно, благодаря вакцине заболевание протекает не в такой сложной форме, и, как говорят врачи, прогноз благоприятный, иду на поправку", - сообщил Панчин.
С начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 44 485 случаев заражения коронавирусом, 40 903 человека выздоровел, 644 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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