https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596005089.html

Глава Ульяновска заразился коронавирусом

Глава Ульяновска заразился коронавирусом

Глава Ульяновска Сергей Панчин сообщил, что у него подтвердился коронавирус. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:41

2021-02-04T13:41

2021-02-04T13:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей панчин

россия

коронавирусы

здоровье - общество

ульяновская область

ульяновск

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САМАРА, 4 фев - РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин сообщил, что у него подтвердился коронавирус.В конце января Панчин ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у жены. В среду в администрации города РИА Новости сообщили, что глава Ульяновска госпитализирован, но диагноз пока неизвестен."Недавно был госпитализирован в ЦГБ, так как очередной тест показал положительный результат", - написал Панчин на своей странице в Instagram.Он добавил, что в начале января сделал первую прививку от коронавируса, вторая была запланирована на 3 февраля. "Отмечу, что, возможно, благодаря вакцине заболевание протекает не в такой сложной форме, и, как говорят врачи, прогноз благоприятный, иду на поправку", - сообщил Панчин.С начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 44 485 случаев заражения коронавирусом, 40 903 человека выздоровел, 644 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595992876.html

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