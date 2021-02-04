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Наука
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595992876.html
Обнаружена способность новых штаммов коронавируса уклоняться от антител
Обнаружена способность новых штаммов коронавируса уклоняться от антител
Согласно исследованию американских ученых, новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 содержат генетические мутации, позволяющие ему уклоняться от иммунного ответа... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:52
2021-02-04T14:02
наука
коронавирус covid-19
генетика
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Согласно исследованию американских ученых, новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 содержат генетические мутации, позволяющие ему уклоняться от иммунного ответа. Это делает новые варианты вируса устойчивыми к нейтрализующим антителам. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Исследователи из Медицинской школы Университета Питсбурга изучили базу данных генетических последовательностей нового коронавируса, собранную по всему миру. Когда проект стартовал летом 2020 года, SARS-CoV-2 считали относительно стабильным, но сейчас картина изменилась.Чем дальше вирус эволюционирует, тем больше генетических мутаций обнаруживают у него ученые. Больше всего беспокоит специалистов способность коронавируса уклоняться от иммунных ответов путем выборочного удаления небольших фрагментов своей генетической последовательности. Такой процесс биологи называют делецией.Авторы установили, что делеции по мере эволюции вируса SARS-CoV-2 происходят в одних и тех же точках последовательности — местах, где вирус может переносить изменение формы, не теряя своей способности проникать в клетки и создавать копии. В частности, делеции происходят в части последовательности, которая кодирует форму белка-шипа, на который направлено нейтрализующее действие антител. В итоге антитела не могут захватить вирус, и он продолжает беспрепятственно заражать клетки.Впервые ученые столкнулись с устойчивыми к нейтрализации делециями, когда наблюдали пациента с ослабленным иммунитетом, который был инфицирован SARS-CoV-2 в течение 74 дней, прежде чем в конечном итоге умер от COVID-19. За это долгое для вируса и иммунной системы время в организме пациента SARS-CoV-2 прошел длинный эволюционный путь, который привел к накоплению в его геноме опасных мутаций.Подобные делеции имеют и новые штаммы, впервые идентифицированные в Великобритании и Южной Африке. Так называемый британский вариант, которому позже было присвоено имя B.1.1.7, авторы обнаружили в наборах данных еще в октябре 2020 года, когда ничего не было известно о его повышенной вирулентности.К счастью, отмечают авторы, новые штаммы пока по-прежнему нейтрализуются полным комплексом антител, присутствующих в плазме выздоравливающих, но непонятно, насколько быстро они научатся ускользать от существующих вакцин и терапевтических средств в будущем и как долго эти вакцины и препараты будут эффективными."Насколько эти делеции подрывают иммунную защиту, еще предстоит определить. В какой-то момент нам придется начать разработку новых вакцин или, по крайней мере, обсуждать эту идею. И это важно понимать, когда речь идет о разработке инструментов для борьбы с вирусом", — приводятся в пресс-релизе Питсбургского университета слова ведущего автора исследования Кевина Маккарти (Kevin McCarthy), доцента кафедры молекулярной биологии и молекулярной генетики.Пока исследователи видят выход в разработке наибольшего количества разных подходов."Преследовать вирус разными способами — только так мы победим оборотня. Комбинации разных антител, комбинации нанотел с антителами, разные типы вакцин. На случай возникновения кризиса нам нужны запасные варианты", — заключил еще один автор статьи доктор Пол Дюпрекс (Paul Duprex), директор Центра исследований вакцин в Университете Питсбурга.
https://ria.ru/20210203/preparat-1595725128.html
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коронавирус covid-19, генетика, биология, здоровье, сша

Обнаружена способность новых штаммов коронавируса уклоняться от антител

12:52 04.02.2021 (обновлено: 14:02 04.02.2021)
 
© SCIGRAPHIX / S. WestermannВзаимодействие вируса SARS-CoV-2 с клетками-хозяевами
Взаимодействие вируса SARS-CoV-2 с клетками-хозяевами - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© SCIGRAPHIX / S. Westermann
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Согласно исследованию американских ученых, новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 содержат генетические мутации, позволяющие ему уклоняться от иммунного ответа. Это делает новые варианты вируса устойчивыми к нейтрализующим антителам. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Исследователи из Медицинской школы Университета Питсбурга изучили базу данных генетических последовательностей нового коронавируса, собранную по всему миру. Когда проект стартовал летом 2020 года, SARS-CoV-2 считали относительно стабильным, но сейчас картина изменилась.
Чем дальше вирус эволюционирует, тем больше генетических мутаций обнаруживают у него ученые. Больше всего беспокоит специалистов способность коронавируса уклоняться от иммунных ответов путем выборочного удаления небольших фрагментов своей генетической последовательности. Такой процесс биологи называют делецией.
Авторы установили, что делеции по мере эволюции вируса SARS-CoV-2 происходят в одних и тех же точках последовательности — местах, где вирус может переносить изменение формы, не теряя своей способности проникать в клетки и создавать копии. В частности, делеции происходят в части последовательности, которая кодирует форму белка-шипа, на который направлено нейтрализующее действие антител. В итоге антитела не могут захватить вирус, и он продолжает беспрепятственно заражать клетки.
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Впервые ученые столкнулись с устойчивыми к нейтрализации делециями, когда наблюдали пациента с ослабленным иммунитетом, который был инфицирован SARS-CoV-2 в течение 74 дней, прежде чем в конечном итоге умер от COVID-19. За это долгое для вируса и иммунной системы время в организме пациента SARS-CoV-2 прошел длинный эволюционный путь, который привел к накоплению в его геноме опасных мутаций.
Подобные делеции имеют и новые штаммы, впервые идентифицированные в Великобритании и Южной Африке. Так называемый британский вариант, которому позже было присвоено имя B.1.1.7, авторы обнаружили в наборах данных еще в октябре 2020 года, когда ничего не было известно о его повышенной вирулентности.
К счастью, отмечают авторы, новые штаммы пока по-прежнему нейтрализуются полным комплексом антител, присутствующих в плазме выздоравливающих, но непонятно, насколько быстро они научатся ускользать от существующих вакцин и терапевтических средств в будущем и как долго эти вакцины и препараты будут эффективными.
"Насколько эти делеции подрывают иммунную защиту, еще предстоит определить. В какой-то момент нам придется начать разработку новых вакцин или, по крайней мере, обсуждать эту идею. И это важно понимать, когда речь идет о разработке инструментов для борьбы с вирусом", — приводятся в пресс-релизе Питсбургского университета слова ведущего автора исследования Кевина Маккарти (Kevin McCarthy), доцента кафедры молекулярной биологии и молекулярной генетики.
Пока исследователи видят выход в разработке наибольшего количества разных подходов.
"Преследовать вирус разными способами — только так мы победим оборотня. Комбинации разных антител, комбинации нанотел с антителами, разные типы вакцин. На случай возникновения кризиса нам нужны запасные варианты", — заключил еще один автор статьи доктор Пол Дюпрекс (Paul Duprex), директор Центра исследований вакцин в Университете Питсбурга.
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