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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595972627.html
В России за сутки умер 521 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 521 пациент с коронавирусом
За сутки в России подтверждена 521 смерть с COVID-19, 67 из них - в Москве, за все время в стране умерли 75 205 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:09
2021-02-04T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 521 смерть с COVID-19, 67 из них - в Москве, за все время в стране умерли 75 205 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 521 смерть... За весь период по России умерло 75 205 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 67 человек, в Санкт-Петербурге - 53, в Подмосковье - 33. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 13 701.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки умер 521 пациент с коронавирусом

11:09 04.02.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы
Медик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 521 смерть с COVID-19, 67 из них - в Москве, за все время в стране умерли 75 205 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждена 521 смерть... За весь период по России умерло 75 205 человек", - говорится в сообщении.
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
11:04Распространение коронавируса
В России за сутки выписали 24 546 переболевших COVID-19
В частности, в Москве умерли 67 человек, в Санкт-Петербурге - 53, в Подмосковье - 33. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 13 701.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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