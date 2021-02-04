https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595972627.html
В России за сутки умер 521 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 521 пациент с коронавирусом
За сутки в России подтверждена 521 смерть с COVID-19, 67 из них - в Москве, за все время в стране умерли 75 205 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:09
2021-02-04T11:09
2021-02-04T11:09
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 521 смерть с COVID-19, 67 из них - в Москве, за все время в стране умерли 75 205 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 521 смерть... За весь период по России умерло 75 205 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 67 человек, в Санкт-Петербурге - 53, в Подмосковье - 33. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 13 701.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595971149.html
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