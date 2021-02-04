https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595971417.html
В Москве выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 095, Санкт-Петербурге – 1 571, Подмосковье - 831, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:05
2021-02-04T11:05
2021-02-04T11:05
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 095, Санкт-Петербурге – 1 571, Подмосковье - 831, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2095, 2. Санкт-Петербург - 1 571, 3. Московская область - 831", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Еврейской автономной области - 8, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595970774.html
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