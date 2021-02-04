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В России за сутки выписали 24 546 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 24 546 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 24 546 человек после COVID-19, за все время - 3 389 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:04
2021-02-04T11:04
2021-02-04T11:04
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общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 546 человек после COVID-19, за все время - 3 389 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 546 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 389 913", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 5324 человека, в Санкт-Петербурге — 3153, в Подмосковье - 1033.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество