https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595970774.html

В России за сутки зафиксировали 16 714 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 16 714 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Третий день подряд этот показатель ниже 17... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:02

2021-02-04T11:02

2021-02-04T12:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Третий день подряд этот показатель ниже 17 тысяч; цифры находятся на уровне конца октября.При этом каждый десятый носитель вируса не имеет симптомов. В то же время от осложнений инфекции умер еще 521 человек, а полностью выздоровели более 24,5 тысячи пациентов.Новые случаи снова обнаружили во всех российских регионах. Больше всего заразившихся в Москве (2095, днем ранее было 1545). На втором месте по этому показателю вчерашний лидер — Санкт-Петербург — 1571 (1916). На третьем — Московская область (831). Далее идут Нижегородская (471), Воронежская (371), Ростовская (363), Свердловская (341) и Самарская области (300).Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — три. На Чукотке — шесть, а в Еврейской автономной области — восемь.Темп прироста сохранился на уровне 0,43 процента. Общее число заразившихся в России достигло 3 917 918 человек. Умерли 75 205 человек, выздоровели около 3,4 миллиона пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 103 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 104 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,27 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595958576.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество