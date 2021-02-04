В России за сутки зафиксировали 16 714 случаев заражения коронавирусом
11:02 04.02.2021 (обновлено: 12:09 04.02.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Третий день подряд этот показатель ниже 17 тысяч; цифры находятся на уровне конца октября.
При этом каждый десятый носитель вируса не имеет симптомов. В то же время от осложнений инфекции умер еще 521 человек, а полностью выздоровели более 24,5 тысячи пациентов.
Новые случаи снова обнаружили во всех российских регионах. Больше всего заразившихся в Москве (2095, днем ранее было 1545). На втором месте по этому показателю вчерашний лидер — Санкт-Петербург — 1571 (1916). На третьем — Московская область (831). Далее идут Нижегородская (471), Воронежская (371), Ростовская (363), Свердловская (341) и Самарская области (300).
Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — три. На Чукотке — шесть, а в Еврейской автономной области — восемь.
Темп прироста сохранился на уровне 0,43 процента. Общее число заразившихся в России достигло 3 917 918 человек. Умерли 75 205 человек, выздоровели около 3,4 миллиона пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 103 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 104 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,27 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.