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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595970774.html
В России за сутки зафиксировали 16 714 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 16 714 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Третий день подряд этот показатель ниже 17... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:02
2021-02-04T12:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Третий день подряд этот показатель ниже 17 тысяч; цифры находятся на уровне конца октября.При этом каждый десятый носитель вируса не имеет симптомов. В то же время от осложнений инфекции умер еще 521 человек, а полностью выздоровели более 24,5 тысячи пациентов.Новые случаи снова обнаружили во всех российских регионах. Больше всего заразившихся в Москве (2095, днем ранее было 1545). На втором месте по этому показателю вчерашний лидер — Санкт-Петербург — 1571 (1916). На третьем — Московская область (831). Далее идут Нижегородская (471), Воронежская (371), Ростовская (363), Свердловская (341) и Самарская области (300).Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — три. На Чукотке — шесть, а в Еврейской автономной области — восемь.Темп прироста сохранился на уровне 0,43 процента. Общее число заразившихся в России достигло 3 917 918 человек. Умерли 75 205 человек, выздоровели около 3,4 миллиона пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 103 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 104 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,27 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки зафиксировали 16 714 случаев заражения коронавирусом

11:02 04.02.2021 (обновлено: 12:09 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Третий день подряд этот показатель ниже 17 тысяч; цифры находятся на уровне конца октября.
При этом каждый десятый носитель вируса не имеет симптомов. В то же время от осложнений инфекции умер еще 521 человек, а полностью выздоровели более 24,5 тысячи пациентов.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
09:40Распространение коронавируса
В России создали "эталонный" штамм коронавируса для улучшения тест-систем
Новые случаи снова обнаружили во всех российских регионах. Больше всего заразившихся в Москве (2095, днем ранее было 1545). На втором месте по этому показателю вчерашний лидер — Санкт-Петербург — 1571 (1916). На третьем — Московская область (831). Далее идут Нижегородская (471), Воронежская (371), Ростовская (363), Свердловская (341) и Самарская области (300).
Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — три. На Чукотке — шесть, а в Еврейской автономной области — восемь.
Темп прироста сохранился на уровне 0,43 процента. Общее число заразившихся в России достигло 3 917 918 человек. Умерли 75 205 человек, выздоровели около 3,4 миллиона пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 103 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 104 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,27 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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