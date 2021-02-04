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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595950383.html
Врач призвал не путать остаточные симптомы COVID-19 с новым заражением
Врач призвал не путать остаточные симптомы COVID-19 с новым заражением
Симптомы у переболевших коронавирусной инфекцией могут сохраняться еще несколько недель, но это не повторный случай заражения, а остаточные явления, рассказал... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T07:43
2021-02-04T07:43
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Симптомы у переболевших коронавирусной инфекцией могут сохраняться еще несколько недель, но это не повторный случай заражения, а остаточные явления, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.По его словам, после перенесенного коронавируса симптомов не должно быть, но вирус в незначительных концентрациях может определяться методом ПЦР в течение нескольких недель после перенесенного заболевания. Также у человека могут быть остаточные симптомы болезни: слабость, потливость, недомогание, легкая температура, отсутствие обоняния, снижение вкусовых рецепторов. Это может затягиваться на несколько недель, добавил эксперт.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, орви, рудн, москва

Врач призвал не путать остаточные симптомы COVID-19 с новым заражением

07:43 04.02.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Симптомы у переболевших коронавирусной инфекцией могут сохраняться еще несколько недель, но это не повторный случай заражения, а остаточные явления, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"COVID-19 относится к ОРВИ. ОРВИ - это острая респираторно-вирусная инфекция. Эти заболевания протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли "повторный" случай заражения коронавирусом быть недолеченным первым.
По его словам, после перенесенного коронавируса симптомов не должно быть, но вирус в незначительных концентрациях может определяться методом ПЦР в течение нескольких недель после перенесенного заболевания. Также у человека могут быть остаточные симптомы болезни: слабость, потливость, недомогание, легкая температура, отсутствие обоняния, снижение вкусовых рецепторов. Это может затягиваться на несколько недель, добавил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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