Врач призвал не путать остаточные симптомы COVID-19 с новым заражением
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Симптомы у переболевших коронавирусной инфекцией могут сохраняться еще несколько недель, но это не повторный случай заражения, а остаточные явления, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"COVID-19 относится к ОРВИ. ОРВИ - это острая респираторно-вирусная инфекция. Эти заболевания протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли "повторный" случай заражения коронавирусом быть недолеченным первым.
По его словам, после перенесенного коронавируса симптомов не должно быть, но вирус в незначительных концентрациях может определяться методом ПЦР в течение нескольких недель после перенесенного заболевания. Также у человека могут быть остаточные симптомы болезни: слабость, потливость, недомогание, легкая температура, отсутствие обоняния, снижение вкусовых рецепторов. Это может затягиваться на несколько недель, добавил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.