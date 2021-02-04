https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595948265.html

Названы три причины, почему часть людей не заражается коронавирусом

Названы три причины, почему часть людей не заражается коронавирусом

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РИА Новости о трех причинах, почему часть россиян не... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T07:28

2021-02-04T07:28

2021-02-04T07:28

распространение коронавируса

сергей вознесенский

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

рудн

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РИА Новости о трех причинах, почему часть россиян не заболевает COVID-19.По его словам, некоторые люди недавно перенесли вирусную инфекцию, переболели другим коронавирусом или же имеют местный иммунитет.Инфекционист назвал антитела маркером, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к таким заболеваниям, как, например, ВИЧ.Согласно первой озвученной специалистом версии, человек уже перенес заболевание, вызванное другими коронавирусами. В итоге у него появился перекрестный иммунитет. Вторая версия, по словам Вознесенского, заключается в том, что при встрече с коронавирусом человек может уже иметь высокий уровень интерферонов из-за контакта с другой вирусной инфекцией, что в итоге снизило восприимчивость к ней.Третья версия говорит о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.Простой способ снизить риск зараженияАллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в интервью радио Sputnik о влиянии воздуха на шанс заразиться коронавирусом.Врач отметил, что инфекция поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, которым мы дышим. Течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.Болибок подчеркнул, что грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, поэтому нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха.Медик призвал россиян хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли спальню.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/bessimptomnyy-1595934458.html

https://ria.ru/20210123/komarovskiy-1594323457.html

https://ria.ru/20210129/simptomy-1595059360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рудн, общество