Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595948265.html
Названы три причины, почему часть людей не заражается коронавирусом
Названы три причины, почему часть людей не заражается коронавирусом
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РИА Новости о трех причинах, почему часть россиян не... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T07:28
2021-02-04T07:28
распространение коронавируса
сергей вознесенский
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
рудн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_09e60d9e290fed5f7decf0a544f166f5.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РИА Новости о трех причинах, почему часть россиян не заболевает COVID-19.По его словам, некоторые люди недавно перенесли вирусную инфекцию, переболели другим коронавирусом или же имеют местный иммунитет.Инфекционист назвал антитела маркером, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к таким заболеваниям, как, например, ВИЧ.Согласно первой озвученной специалистом версии, человек уже перенес заболевание, вызванное другими коронавирусами. В итоге у него появился перекрестный иммунитет. Вторая версия, по словам Вознесенского, заключается в том, что при встрече с коронавирусом человек может уже иметь высокий уровень интерферонов из-за контакта с другой вирусной инфекцией, что в итоге снизило восприимчивость к ней.Третья версия говорит о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.Простой способ снизить риск зараженияАллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в интервью радио Sputnik о влиянии воздуха на шанс заразиться коронавирусом.Врач отметил, что инфекция поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, которым мы дышим. Течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.Болибок подчеркнул, что грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, поэтому нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха.Медик призвал россиян хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли спальню.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/bessimptomnyy-1595934458.html
https://ria.ru/20210123/komarovskiy-1594323457.html
https://ria.ru/20210129/simptomy-1595059360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f60b3cfd41f9c6fd0d237ba0bea7e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей вознесенский, владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рудн, общество

Названы три причины, почему часть людей не заражается коронавирусом

07:28 04.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РИА Новости о трех причинах, почему часть россиян не заболевает COVID-19.
По его словам, некоторые люди недавно перенесли вирусную инфекцию, переболели другим коронавирусом или же имеют местный иммунитет.
Инфекционист назвал антитела маркером, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к таким заболеваниям, как, например, ВИЧ.
"При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии", — пояснил Вознесенский.
Согласно первой озвученной специалистом версии, человек уже перенес заболевание, вызванное другими коронавирусами. В итоге у него появился перекрестный иммунитет.
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 22:27Распространение коронавируса
Врач раскрыла способ обнаружить бессимптомный COVID-19
Вторая версия, по словам Вознесенского, заключается в том, что при встрече с коронавирусом человек может уже иметь высокий уровень интерферонов из-за контакта с другой вирусной инфекцией, что в итоге снизило восприимчивость к ней.
Третья версия говорит о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 22:21Распространение коронавируса
Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Простой способ снизить риск заражения

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в интервью радио Sputnik о влиянии воздуха на шанс заразиться коронавирусом.
Врач отметил, что инфекция поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, которым мы дышим. Течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.
Болибок подчеркнул, что грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, поэтому нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха.
Медик призвал россиян хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли спальню.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 02:10Распространение коронавируса
Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийВладимир БолибокКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРУДНОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния