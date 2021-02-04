https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595946326.html

Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке

Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке

Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть, однако это не означает, что... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T05:00

2021-02-04T05:00

2021-02-04T09:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

воз

пекин

китай

ухань

в мире

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ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть, однако это не означает, что вирус возник именно там, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Эксперт добавил, что сейчас рынок закрыт, постройки сносят, однако даже сейчас можно сделать вывод, что коронавирус начал распространяться именно оттуда.Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая выясняет происхождение коронавируса SARS—CoV—2. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, отсидели карантин и 29 января начали работу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594675895.html

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594885381.html

россия

пекин

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, россия, воз, пекин, китай, ухань, в мире