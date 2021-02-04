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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595946326.html
Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть, однако это не означает, что... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T05:00
2021-02-04T09:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
воз
пекин
китай
ухань
в мире
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ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть, однако это не означает, что вирус возник именно там, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Эксперт добавил, что сейчас рынок закрыт, постройки сносят, однако даже сейчас можно сделать вывод, что коронавирус начал распространяться именно оттуда.Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая выясняет происхождение коронавируса SARS—CoV—2. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, отсидели карантин и 29 января начали работу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, воз, пекин, китай, ухань, в мире

Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке

05:00 04.02.2021 (обновлено: 09:44 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЛюди на улицах Уханя
Люди на улицах Уханя - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть, однако это не означает, что вирус возник именно там, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

"На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства <...> Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть", — рассказал Дедков.

Эксперт добавил, что сейчас рынок закрыт, постройки сносят, однако даже сейчас можно сделать вывод, что коронавирус начал распространяться именно оттуда.
Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.
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