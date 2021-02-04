https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595944653.html

Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T03:08

2021-02-04T03:08

2021-02-04T11:18

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.По его словам, антитела — маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.Он отметил, что одна из версий — перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Второе предположение связано с тем, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.Третья версия говорит о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/bessimptomnyy-1595934458.html

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2021

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