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Наука
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595885701.html
Ученые описали закономерности появления новых коронавирусных инфекций
Ученые описали закономерности появления новых коронавирусных инфекций
Самой эффективной мерой предотвращения возникновения новых вирусных патогенов и вспышек вирусных заболеваний могло бы стать ужесточение биоветеринарного и... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:00
2021-02-04T12:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наука
университетская наука
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Самой эффективной мерой предотвращения возникновения новых вирусных патогенов и вспышек вирусных заболеваний могло бы стать ужесточение биоветеринарного и санитарного контроля за рынками, где продают мясо диких животных, утверждают российские и американские ученые. Результаты их работы опубликованы в журнале "Известия РАН. Серия биологическая".Исследователи Донского государственного технического института (ДГТУ), Российской академии наук (РАН), Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) и Государственного университета Нью-Джерси (США) исследовали закономерности в возникновении коронавирусов, которые передаются от животных к человеку, и как на этот процесс может повлиять санитарный контроль за местами возможного заражения.Принято считать, что стремительное развитие коронавирусных инфекций произошло из-за употребления в пищу диких животных. Исследователи считают самыми опасными для человека вирусы SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2. Установлено, что к их возникновению и распространению причастны, в частности, летучие мыши. Маловероятно, что вирус попадет к человеку от них напрямую: в большинстве случаев в цепочке есть другой переносчик. Поэтому для обнаружения потенциальных внезапных инфекций нужно рассматривать варианты их бессимптомного носительства у животных, предположили исследователи.Встречи вирусной микробиоты (микрофлоры) животных, которые без вмешательства человека в природную среду могли никогда не контактировать между собой, приводят к возникновению новых инфекций, замечают авторы научной работы. По их мнению, из-за этого невозможно предугадать вектор генетического развития коронавирусов — возникает опасность возникновения нового вируса с неизвестными качествами.Ученые пришли к выводу, что только жесткий биоветеринарный и санитарный контроль рынка животных позволит эффективно предотвращать эпидемические вспышки.Сегодня необходимо уделять больше внимания исследованиям в сфере вирусологии и микробиологии, так как ветеринария в глобальном масштабе спасает мир от голода, инфекций, общих для человека и животных, и контролирует пищевую безопасность в целом, заключила она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет

Ученые описали закономерности появления новых коронавирусных инфекций

09:00 04.02.2021 (обновлено: 12:46 04.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба ДГТУДекан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина", профессор Алексей Ермаков
Декан факультета Биоинженерия и ветеринарная медицина, профессор Алексей Ермаков - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : пресс-служба ДГТУ
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Самой эффективной мерой предотвращения возникновения новых вирусных патогенов и вспышек вирусных заболеваний могло бы стать ужесточение биоветеринарного и санитарного контроля за рынками, где продают мясо диких животных, утверждают российские и американские ученые. Результаты их работы опубликованы в журнале "Известия РАН. Серия биологическая".
Исследователи Донского государственного технического института (ДГТУ), Российской академии наук (РАН), Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) и Государственного университета Нью-Джерси (США) исследовали закономерности в возникновении коронавирусов, которые передаются от животных к человеку, и как на этот процесс может повлиять санитарный контроль за местами возможного заражения.
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Принято считать, что стремительное развитие коронавирусных инфекций произошло из-за употребления в пищу диких животных. Исследователи считают самыми опасными для человека вирусы SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2. Установлено, что к их возникновению и распространению причастны, в частности, летучие мыши. Маловероятно, что вирус попадет к человеку от них напрямую: в большинстве случаев в цепочке есть другой переносчик. Поэтому для обнаружения потенциальных внезапных инфекций нужно рассматривать варианты их бессимптомного носительства у животных, предположили исследователи.
Встречи вирусной микробиоты (микрофлоры) животных, которые без вмешательства человека в природную среду могли никогда не контактировать между собой, приводят к возникновению новых инфекций, замечают авторы научной работы. По их мнению, из-за этого невозможно предугадать вектор генетического развития коронавирусов — возникает опасность возникновения нового вируса с неизвестными качествами.

"Известно, что один из наиболее вероятных очагов первичной инфекции SARS-CoV — рынок животных Шэньчжэн, условия которого создают идеальную среду для смешения микробиоты различных видов. Клеточное содержание на малой площади большого количества животных, изъятых из отдаленных ареалов, неблагоприятно сказывается на устойчивости их иммунной системы. На фоне несоблюдения санитарных норм это способствуют межвидовой передаче вирусной микрофлоры и повышенной репликационной активности коронавируса при адаптации к новым хозяевам", — отметил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ, профессор Алексей Ермаков.

Ученые пришли к выводу, что только жесткий биоветеринарный и санитарный контроль рынка животных позволит эффективно предотвращать эпидемические вспышки.

"К сожалению, научное сообщество достаточно долгое время не занималось изучением вирусов диких животных. Из-за роста человеческой популяции мировое сообщество все чаще будет сталкиваться с болезнями, общими для человека и животного. Наша публикация — пример того, как ветеринарные врачи, медики и биологи объединились для того, чтобы предложить эффективные меры по предотвращению будущих вспышек инфекционных заболеваний", — рассказала один из авторов публикации, вице-президент РАН Ирина Донник, слова которой приводятся в сообщении ДГТУ.

Сегодня необходимо уделять больше внимания исследованиям в сфере вирусологии и микробиологии, так как ветеринария в глобальном масштабе спасает мир от голода, инфекций, общих для человека и животных, и контролирует пищевую безопасность в целом, заключила она.
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