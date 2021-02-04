https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595885701.html

Ученые описали закономерности появления новых коронавирусных инфекций

Ученые описали закономерности появления новых коронавирусных инфекций

Самой эффективной мерой предотвращения возникновения новых вирусных патогенов и вспышек вирусных заболеваний могло бы стать ужесточение биоветеринарного и... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:00

2021-02-04T09:00

2021-02-04T12:46

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Самой эффективной мерой предотвращения возникновения новых вирусных патогенов и вспышек вирусных заболеваний могло бы стать ужесточение биоветеринарного и санитарного контроля за рынками, где продают мясо диких животных, утверждают российские и американские ученые. Результаты их работы опубликованы в журнале "Известия РАН. Серия биологическая".Исследователи Донского государственного технического института (ДГТУ), Российской академии наук (РАН), Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) и Государственного университета Нью-Джерси (США) исследовали закономерности в возникновении коронавирусов, которые передаются от животных к человеку, и как на этот процесс может повлиять санитарный контроль за местами возможного заражения.Принято считать, что стремительное развитие коронавирусных инфекций произошло из-за употребления в пищу диких животных. Исследователи считают самыми опасными для человека вирусы SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2. Установлено, что к их возникновению и распространению причастны, в частности, летучие мыши. Маловероятно, что вирус попадет к человеку от них напрямую: в большинстве случаев в цепочке есть другой переносчик. Поэтому для обнаружения потенциальных внезапных инфекций нужно рассматривать варианты их бессимптомного носительства у животных, предположили исследователи.Встречи вирусной микробиоты (микрофлоры) животных, которые без вмешательства человека в природную среду могли никогда не контактировать между собой, приводят к возникновению новых инфекций, замечают авторы научной работы. По их мнению, из-за этого невозможно предугадать вектор генетического развития коронавирусов — возникает опасность возникновения нового вируса с неизвестными качествами.Ученые пришли к выводу, что только жесткий биоветеринарный и санитарный контроль рынка животных позволит эффективно предотвращать эпидемические вспышки.Сегодня необходимо уделять больше внимания исследованиям в сфере вирусологии и микробиологии, так как ветеринария в глобальном масштабе спасает мир от голода, инфекций, общих для человека и животных, и контролирует пищевую безопасность в целом, заключила она.

https://ria.ru/20200721/1574624881.html

https://ria.ru/20200424/1570497294.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет