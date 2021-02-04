https://ria.ru/20210204/konkurent-1596097611.html

Байден назвал основного конкурента США

Байден назвал основного конкурента США

Президент США Джо Байден назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы". РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T23:14

2021-02-04T23:14

2021-02-04T23:14

джо байден

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы"."Я также напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьёзный конкурент - Китай", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте."Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы", - сказал Байден.Китай в прошлом отвергал все высказанные Байденом обвинения.

https://ria.ru/20210204/bayden-1596096916.html

китай

вашингтон (город)

сша

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джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире