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Байден назвал основного конкурента США
Байден назвал основного конкурента США
Президент США Джо Байден назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы". РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T23:14
2021-02-04T23:14
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы"."Я также напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьёзный конкурент - Китай", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте."Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы", - сказал Байден.Китай в прошлом отвергал все высказанные Байденом обвинения.
https://ria.ru/20210204/bayden-1596096916.html
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джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Байден назвал основного конкурента США

23:14 04.02.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstИзбранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации в Вашингтоне
Избранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы".
"Я также напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьёзный конкурент - Китай", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.
"Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы", - сказал Байден.
Китай в прошлом отвергал все высказанные Байденом обвинения.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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