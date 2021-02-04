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Туризм
https://ria.ru/20210204/kitay-1595998901.html
Власти Китая рекомендуют гражданам отказаться от туристических поездок
Власти Китая рекомендуют гражданам отказаться от туристических поездок
Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в котором китайским гражданам рекомендуется не планировать несущественные поездки в ближайшее... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:49
2021-02-04T17:49
туризм
коронавирус covid-19
туризм
весна
новости - туризм
новый год
пекин
китай
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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в котором китайским гражданам рекомендуется не планировать несущественные поездки в ближайшее время, сообщает Синьхуа.В частности, туристам лучше отказаться от путешествия в период праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), который наступит 12 февраля, подчеркнули чиновники.Ведомство также призвало отдыхающих воздерживаться от посещения районов страны со средним и высоким риском заражения COVID-19 и уменьшить общее количество поездок. Граждане обязаны носить маски, им рекомендовано чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и сохранять социальную дистанцию.
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коронавирус covid-19, туризм, весна, новости - туризм, новый год, пекин, китай

Власти Китая рекомендуют гражданам отказаться от туристических поездок

17:49 04.02.2021
 
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАртист во время празднования года Земляной свиньи в Китае
Артист во время празднования года Земляной свиньи в Китае - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Жанна Манукян
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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в котором китайским гражданам рекомендуется не планировать несущественные поездки в ближайшее время, сообщает Синьхуа.
В частности, туристам лучше отказаться от путешествия в период праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), который наступит 12 февраля, подчеркнули чиновники.
Ведомство также призвало отдыхающих воздерживаться от посещения районов страны со средним и высоким риском заражения COVID-19 и уменьшить общее количество поездок.
Граждане обязаны носить маски, им рекомендовано чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и сохранять социальную дистанцию.
Мотокросс - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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