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Власти Китая рекомендуют гражданам отказаться от туристических поездок
Власти Китая рекомендуют гражданам отказаться от туристических поездок
Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в котором китайским гражданам рекомендуется не планировать несущественные поездки в ближайшее... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:49
2021-02-04T17:49
2021-02-04T17:49
туризм
коронавирус covid-19
туризм
весна
новости - туризм
новый год
пекин
китай
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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в котором китайским гражданам рекомендуется не планировать несущественные поездки в ближайшее время, сообщает Синьхуа.В частности, туристам лучше отказаться от путешествия в период праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), который наступит 12 февраля, подчеркнули чиновники.Ведомство также призвало отдыхающих воздерживаться от посещения районов страны со средним и высоким риском заражения COVID-19 и уменьшить общее количество поездок. Граждане обязаны носить маски, им рекомендовано чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и сохранять социальную дистанцию.
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коронавирус covid-19, туризм, весна, новости - туризм, новый год, пекин, китай
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в котором китайским гражданам рекомендуется не планировать несущественные поездки в ближайшее время, сообщает Синьхуа.
В частности, туристам лучше отказаться от путешествия в период праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), который наступит 12 февраля, подчеркнули чиновники.
Ведомство также призвало отдыхающих воздерживаться от посещения районов страны со средним и высоким риском заражения COVID-19 и уменьшить общее количество поездок.
Граждане обязаны носить маски, им рекомендовано чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и сохранять социальную дистанцию.