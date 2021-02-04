https://ria.ru/20210204/kitay-1595998901.html

Власти Китая рекомендуют гражданам отказаться от туристических поездок

Власти Китая рекомендуют гражданам отказаться от туристических поездок

Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в котором китайским гражданам рекомендуется не планировать несущественные поездки в ближайшее... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:49

2021-02-04T17:49

2021-02-04T17:49

туризм

коронавирус covid-19

туризм

весна

новости - туризм

новый год

пекин

китай

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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в котором китайским гражданам рекомендуется не планировать несущественные поездки в ближайшее время, сообщает Синьхуа.В частности, туристам лучше отказаться от путешествия в период праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), который наступит 12 февраля, подчеркнули чиновники.Ведомство также призвало отдыхающих воздерживаться от посещения районов страны со средним и высоким риском заражения COVID-19 и уменьшить общее количество поездок. Граждане обязаны носить маски, им рекомендовано чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и сохранять социальную дистанцию.

https://ria.ru/20210204/ekstrim-1595731793.html

пекин

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, весна, новости - туризм, новый год, пекин, китай