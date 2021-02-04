https://ria.ru/20210204/kino-1595888414.html
СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
Съемки третьей части фильма о мире волшебников "Фантастические твари" приостановили из-за вероятных случаев заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T04:00
2021-02-04T04:00
2021-02-04T04:00
культура
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эмбер херд
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джонни депп
англия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Съемки третьей части фильма о мире волшебников "Фантастические твари" приостановили из-за вероятных случаев заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса среди членов съемочной группы и актеров, пишет газета Daily Mail.Как сообщил изданию источник, среди заразившихся может быть исполнитель одной из главных ролей, однако начальство студии Warner Bros. в Англии не раскрывает имена вероятных заразившихся. Отмечается также, что в сентябре во время съемок фильма заразился эксперт по диалектам, однако работа была продолжена.Около двух тысяч человек работают в студиях Warner Bros. в Англии, по информации газеты. Сообщается, что съемочная площадка фильма находилась в примерно 30 минутах езды от населенного пункта, где ранее уже сообщалось о заражении "южноафриканским" штаммом.Ранее стало известно, что Warner Bros. приняла решение снять Джона Деппа с главной роли после постановления суда относительно спора актера с таблоидом Sun, написавшим, что актер избил бывшую жену Эмбер Херд. Его заменил известный датский актер Мадс Миккельсен.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, эмбер херд, мадс миккельсен , джонни депп, англия
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Съемки третьей части фильма о мире волшебников "Фантастические твари" приостановили из-за вероятных случаев заражения "южноафриканским" вариантом коронавируса среди членов съемочной группы и актеров, пишет газета Daily Mail.
Как сообщил изданию источник, среди заразившихся может быть исполнитель одной из главных ролей, однако начальство студии Warner Bros. в Англии не раскрывает имена вероятных заразившихся. Отмечается также, что в сентябре во время съемок фильма заразился эксперт по диалектам, однако работа была продолжена.
"Производство приостанавливается только если кто-то не может сниматься. Никто не говорит, кто это, но это человек, которого нельзя заменить … все производство на съемочной площадке третьей части "Фантастических тварей" остановили. Мы не знаем, когда вернемся", - сказал источник газеты.
Около двух тысяч человек работают в студиях Warner Bros. в Англии, по информации газеты. Сообщается, что съемочная площадка фильма находилась в примерно 30 минутах езды от населенного пункта, где ранее уже сообщалось о заражении "южноафриканским" штаммом.
Ранее стало известно, что Warner Bros. приняла решение снять Джона Деппа с главной роли после постановления суда относительно спора актера с таблоидом Sun, написавшим, что актер избил бывшую жену Эмбер Херд. Его заменил известный датский актер Мадс Миккельсен.