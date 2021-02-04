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https://ria.ru/20210204/kino-1595883949.html
Под Земфиру и Sia. Что идет в кино на этой неделе
Под Земфиру и Sia. Что идет в кино на этой неделе
В прокате — триллер в стиле Клинта Иствуда с Лиамом Нисоном "Заступник", загадочная сказка Ренаты Литвиновой "Северный ветер" со звездным актерским составом,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T08:00
2021-02-04T11:59
фильмы
рената литвинова
земфира
что посмотреть
sia (сиа ферлер)
кино и сериалы
знаменитости
клинт иствуд
лиам нисон (уильям нисон)
культура
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — триллер в стиле Клинта Иствуда с Лиамом Нисоном "Заступник", загадочная сказка Ренаты Литвиновой "Северный ветер" со звездным актерским составом, мюзикл австралийской певицы Sia об аутичном подростке и веселая российская анимация "Огонек-огниво". О самых интересных кинопремьерах недели — в материале РИА новости.В стиле ИствудаФильм "Заступник" — настоящий калейдоскоп жанров. Тут нашлось место психологической драме, вестерну, роуд-муви и триллеру.Аризонский рейнджер и бывший морпех Джим (Лиам Нисон) живет вдали от цивилизации и занимается выдворением нелегальных иммигрантов из страны. Однажды он спасает 11-летнего Мигеля (Джейкоб Перес) и его мать Розу (Тереса Руис) от головорезов наркокартеля. Роза смертельно ранена, она просит Джима отвезти ее сына в Чикаго к родственникам. Так начинается путешествие-погоня. Морпеха с мальчиком преследуют киллеры наркодельцов.Сам Лиам Нисон называет своего героя "иствудским". Ведь меткий стрелок Джим, как и персонажи фильмов Клинта Иствуда, — неразговорчивый герой-одиночка, борющийся за справедливость спокойно и невозмутимо.Режиссер Роберт Лоренц, который продюсировал несколько фильмов Иствуда, согласен с таким сравнением.Мировоззрение главного героя меняется: вначале Джиму безразличны проблемы иммигрантов, но постепенно, помогая попавшим в беду, он как будто спасает сам себя от собственных неурядиц и переживаний.Визуальный ряд заслуживает особого упоминания: за съемку (в том числе колоритных пейзажей американского Запада) отвечал оператор Марк Паттен, который до этого работал над "Табу" и "Марсианином".Эстетика РенатыРената Литвинова сняла загадочную, как и она сама, драму "Северный ветер" про любовь и матриархат. Сначала был спектакль в МХТ, а потом появился фильм: более сказочный, немного измененный и дополненный.Главный герой Бенедикт (Антон Шагин) теряет любимую девушку Фанни и, чтобы не так страдать, выдумывает, будто она вернулась в образе ее сестры, Фаины (Софья Эрнст). Правда, эта иллюзия сводит его с ума."Картинка", как и сюжет, получилась завораживающей: смесь готики, барокко, нуара и неповторимого стиля Литвиновой. Актриса и режиссер сняла удивительную по красоте историю, своеобразный оммаж Голливуду 1930-х годов.В "Северном ветре" много звезд: Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Татьяна Пилецкая, Светлана Ходченкова. Последняя исполнила две роли — горбуньи и артистки.Сама Литвинова считает, что ее картина прежде всего о великом чувстве. "Пожалуй, это моя версия жизни — что любимый может быть только один. Человек, не любящий никого, — бессмысленный. И начинается великий хаос — пока не вернется на эти поля снова любовь. Да, в виде одной единственной любимой или любимого!" — уверена Литвинова.Sia учит петьПевица Sia сняла первый и очень трогательный фильм "Мьюзик", для которого специально написала десять песен.В основе сюжета — история двух сестер. Зу (Кейт Хадсон) никак не может устроиться в жизни и постоянно ищет себя. Внезапно она узнает, что должна стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка Мьюзик (Мэдди Зиглер). Зу не справляется с собственными демонами и страхами — что уж говорить про чужие. Поначалу она в ужасе и не понимает, как наладить контакт с Мьюзик. Но чудо все же случится: они найдут общий язык.Роль Мьюзик Sia специально писала под свою музу, танцовщицу Мэдди Зиглер. Они уже работали вместе над клипами "Chandelier", "Elastic Heart". Певица признается, что Зиглер практически стала членом ее семьи, поэтому ей было просто и приятно работать с ней.По сути, получился мюзикл: в обычное повествование очень органично вплетаются яркие клипы. А лейтмотив — тема любви. По словам Sia, ей нравятся фильмы, которые "разбивают сердце, но при этом заставляют смеяться, ведь в них есть и свет, и тьма, и юмор".По этому принципу она и сделала "Мьюзик". Фильм наверняка вызовет сильные эмоции у зрителя. А учитывая, что Sia собралась на пенсию, такой музыкальный подарок еще более ценен.Сказка для всехРоссийский мультфильм "Огонек-огниво" уже оценили за рубежом, а теперь он выходит в отечественный прокат. Основанный на сказке Ганса Христиана Андерсена, проект рассчитан на широкую аудиторию. "Диснею" придется потесниться."Мы не делали детский фильм, — поясняет режиссер Константин Щекин. — Стараемся говорить о жизни взрослым языком. И мы уверены, что все зрители оценят взаимоотношения между героями нашего мультфильма. Они яркие и многогранные. Хотя дети увидят в них одно, а взрослые — иное".В сказочном сюжете заложены недетские вопросы. Главный герой, добрый и бедный Гончар, находит волшебное огниво, которое может сделать его богатым. Но взамен на него накладывают заклятье. Бывшая владелица огнива, злая королева, хочет вернуть его любыми способами. Выпутаться из западни Гончару поможет Огонек, его давняя подруга.Среди тех, кто озвучивал мультфильм, — Сергей Бурунов, Александр Олешко, Эдгард Запашный. А картинку создавали как опытные художники советской школы, так и недавние выпускники анимационных школ. Лента получилась живой и современной: сочетаются компьютерная 2D- и 3D-графика, рисованная мультипликация. Не менее современна и музыка. Над ней работал композитор Артур Байдо, известный по мюзиклам "We Will Rock You", "Mamma-Mia" в российской постановке.Кстати, премьера "Огонька" состоялась на международном фестивале в Анси, который считается "анимационными Каннами". А еще мультфильм отметили на российских и международных киносмотрах в Дели, Сан-Диего, Хельсинки.
https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html
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дели
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Под Земфиру и Sia. Что идет в кино на этой неделе

08:00 04.02.2021 (обновлено: 11:59 04.02.2021)
 
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"Кадр из фильма "Мьюзик"
Кадр из фильма Мьюзик - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — триллер в стиле Клинта Иствуда с Лиамом Нисоном "Заступник", загадочная сказка Ренаты Литвиновой "Северный ветер" со звездным актерским составом, мюзикл австралийской певицы Sia об аутичном подростке и веселая российская анимация "Огонек-огниво". О самых интересных кинопремьерах недели — в материале РИА новости.

В стиле Иствуда

Фильм "Заступник" — настоящий калейдоскоп жанров. Тут нашлось место психологической драме, вестерну, роуд-муви и триллеру.
Аризонский рейнджер и бывший морпех Джим (Лиам Нисон) живет вдали от цивилизации и занимается выдворением нелегальных иммигрантов из страны. Однажды он спасает 11-летнего Мигеля (Джейкоб Перес) и его мать Розу (Тереса Руис) от головорезов наркокартеля. Роза смертельно ранена, она просит Джима отвезти ее сына в Чикаго к родственникам. Так начинается путешествие-погоня. Морпеха с мальчиком преследуют киллеры наркодельцов.
© Кинокомпания "Вольга"Кадр из фильма "Заступник"
Кадр из фильма Заступник - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Кинокомпания "Вольга"
Кадр из фильма "Заступник"
Сам Лиам Нисон называет своего героя "иствудским". Ведь меткий стрелок Джим, как и персонажи фильмов Клинта Иствуда, — неразговорчивый герой-одиночка, борющийся за справедливость спокойно и невозмутимо.
Режиссер Роберт Лоренц, который продюсировал несколько фильмов Иствуда, согласен с таким сравнением.
© Кинокомпания "Вольга"

Кадр из фильма "Заступник".

Кадр из фильма Заступник
1 из 3

Кадр из фильма "Заступник".

© Кинокомпания "Вольга"
© Кинокомпания "Вольга"

Сцена из фильма "Заступник".

Кадр из фильма Заступник
2 из 3

Сцена из фильма "Заступник".

© Кинокомпания "Вольга"
© Кинокомпания "Вольга"

Фрагмент из фильма "Заступник".

Кадр из фильма Заступник
3 из 3

Фрагмент из фильма "Заступник".

© Кинокомпания "Вольга"
1 из 3

Кадр из фильма "Заступник".

© Кинокомпания "Вольга"
2 из 3

Сцена из фильма "Заступник".

© Кинокомпания "Вольга"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Заступник".

© Кинокомпания "Вольга"

"У нас с Клинтом схожие подходы к режиссуре, — говорит Лоренц. — Я работаю быстро, не люблю тянуть время попусту. Лиаму тоже это импонирует".

Мировоззрение главного героя меняется: вначале Джиму безразличны проблемы иммигрантов, но постепенно, помогая попавшим в беду, он как будто спасает сам себя от собственных неурядиц и переживаний.
© Кинокомпания "Вольга"Кадр из фильма "Заступник"
Кадр из фильма Заступник - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Кинокомпания "Вольга"
Кадр из фильма "Заступник"
Визуальный ряд заслуживает особого упоминания: за съемку (в том числе колоритных пейзажей американского Запада) отвечал оператор Марк Паттен, который до этого работал над "Табу" и "Марсианином".

Эстетика Ренаты

Рената Литвинова сняла загадочную, как и она сама, драму "Северный ветер" про любовь и матриархат. Сначала был спектакль в МХТ, а потом появился фильм: более сказочный, немного измененный и дополненный.
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Северный ветер"
Кадр из фильма Северный ветер - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Кадр из фильма "Северный ветер"
Главный герой Бенедикт (Антон Шагин) теряет любимую девушку Фанни и, чтобы не так страдать, выдумывает, будто она вернулась в образе ее сестры, Фаины (Софья Эрнст). Правда, эта иллюзия сводит его с ума.
"Картинка", как и сюжет, получилась завораживающей: смесь готики, барокко, нуара и неповторимого стиля Литвиновой. Актриса и режиссер сняла удивительную по красоте историю, своеобразный оммаж Голливуду 1930-х годов.
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Северный ветер"
Кадр из фильма Северный ветер - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Кадр из фильма "Северный ветер"
В "Северном ветре" много звезд: Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Татьяна Пилецкая, Светлана Ходченкова. Последняя исполнила две роли — горбуньи и артистки.

"Я не так часто работаю с режиссерами-женщинами, — признается Ходченкова. — Это было интересно — совсем другая энергетика, подача материала, постановка задач. Уже в процессе проб и репетиций я понимала, что здесь будет много импровизации, а для актера это замечательный подарок. У нас была абсолютная свобода именно для творчества".

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Эрнст и Шагин в фильме "Северный ветер".

Кадр из фильма Северный ветер
1 из 2

Эрнст и Шагин в фильме "Северный ветер".

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Сцена из фильма "Северный ветер".

Кадр из фильма Северный ветер
2 из 2

Сцена из фильма "Северный ветер".

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
1 из 2

Эрнст и Шагин в фильме "Северный ветер".

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
2 из 2

Сцена из фильма "Северный ветер".

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Сама Литвинова считает, что ее картина прежде всего о великом чувстве. "Пожалуй, это моя версия жизни — что любимый может быть только один. Человек, не любящий никого, — бессмысленный. И начинается великий хаос — пока не вернется на эти поля снова любовь. Да, в виде одной единственной любимой или любимого!" — уверена Литвинова.

Sia учит петь

Певица Sia сняла первый и очень трогательный фильм "Мьюзик", для которого специально написала десять песен.
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"Кадр из фильма "Мьюзик"
Кадр из фильма Мьюзик - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
Кадр из фильма "Мьюзик"
В основе сюжета — история двух сестер. Зу (Кейт Хадсон) никак не может устроиться в жизни и постоянно ищет себя. Внезапно она узнает, что должна стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка Мьюзик (Мэдди Зиглер). Зу не справляется с собственными демонами и страхами — что уж говорить про чужие. Поначалу она в ужасе и не понимает, как наладить контакт с Мьюзик. Но чудо все же случится: они найдут общий язык.
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"

Хадсон в фильме "Мьюзик".

Кадр из фильма Мьюзик
1 из 4

Хадсон в фильме "Мьюзик".

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"

Кадр из фильма "Мьюзик".

Кадр из фильма Мьюзик
2 из 4

Кадр из фильма "Мьюзик".

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"

Зиглер в фильме "Мьюзик".

Кадр из фильма Мьюзик
3 из 4

Зиглер в фильме "Мьюзик".

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"

Сцена из фильма "Мьюзик".

Кадр из фильма Мьюзик
4 из 4

Сцена из фильма "Мьюзик".

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
1 из 4

Хадсон в фильме "Мьюзик".

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
2 из 4

Кадр из фильма "Мьюзик".

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
3 из 4

Зиглер в фильме "Мьюзик".

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
4 из 4

Сцена из фильма "Мьюзик".

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
Роль Мьюзик Sia специально писала под свою музу, танцовщицу Мэдди Зиглер. Они уже работали вместе над клипами "Chandelier", "Elastic Heart". Певица признается, что Зиглер практически стала членом ее семьи, поэтому ей было просто и приятно работать с ней.
По сути, получился мюзикл: в обычное повествование очень органично вплетаются яркие клипы. А лейтмотив — тема любви. По словам Sia, ей нравятся фильмы, которые "разбивают сердце, но при этом заставляют смеяться, ведь в них есть и свет, и тьма, и юмор".
По этому принципу она и сделала "Мьюзик". Фильм наверняка вызовет сильные эмоции у зрителя. А учитывая, что Sia собралась на пенсию, такой музыкальный подарок еще более ценен.

Сказка для всех

Российский мультфильм "Огонек-огниво" уже оценили за рубежом, а теперь он выходит в отечественный прокат. Основанный на сказке Ганса Христиана Андерсена, проект рассчитан на широкую аудиторию. "Диснею" придется потесниться.
© МВККадр из мультфильма "Огонек-огниво"
Кадр из мультфильма Огонек-огниво - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© МВК
Кадр из мультфильма "Огонек-огниво"
"Мы не делали детский фильм, — поясняет режиссер Константин Щекин. — Стараемся говорить о жизни взрослым языком. И мы уверены, что все зрители оценят взаимоотношения между героями нашего мультфильма. Они яркие и многогранные. Хотя дети увидят в них одно, а взрослые — иное".
© МВККадр из мультфильма "Огонек-огниво"
Кадр из мультфильма Огонек-огниво - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© МВК
Кадр из мультфильма "Огонек-огниво"
В сказочном сюжете заложены недетские вопросы. Главный герой, добрый и бедный Гончар, находит волшебное огниво, которое может сделать его богатым. Но взамен на него накладывают заклятье. Бывшая владелица огнива, злая королева, хочет вернуть его любыми способами. Выпутаться из западни Гончару поможет Огонек, его давняя подруга.
Среди тех, кто озвучивал мультфильм, — Сергей Бурунов, Александр Олешко, Эдгард Запашный. А картинку создавали как опытные художники советской школы, так и недавние выпускники анимационных школ. Лента получилась живой и современной: сочетаются компьютерная 2D- и 3D-графика, рисованная мультипликация.
© МВК

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

Кадр из мультфильма Огонек-огниво
1 из 4

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

© МВК
© МВК

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

Кадр из мультфильма Огонек-огниво
2 из 4

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

© МВК
© МВК

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

Кадр из мультфильма Огонек-огниво
3 из 4

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

© МВК
© МВК

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

Кадр из мультфильма Огонек-огниво
4 из 4

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

© МВК
1 из 4

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

© МВК
2 из 4

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

© МВК
3 из 4

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

© МВК
4 из 4

Кадр из мультфильма "Огонек-огниво".

© МВК
Не менее современна и музыка. Над ней работал композитор Артур Байдо, известный по мюзиклам "We Will Rock You", "Mamma-Mia" в российской постановке.
Кстати, премьера "Огонька" состоялась на международном фестивале в Анси, который считается "анимационными Каннами". А еще мультфильм отметили на российских и международных киносмотрах в Дели, Сан-Диего, Хельсинки.
Съемки сериала Бывшие - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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