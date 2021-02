https://ria.ru/20210204/kino-1595883949.html

Под Земфиру и Sia. Что идет в кино на этой неделе

В прокате — триллер в стиле Клинта Иствуда с Лиамом Нисоном "Заступник", загадочная сказка Ренаты Литвиновой "Северный ветер" со звездным актерским составом,... РИА Новости, 04.02.2021

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — триллер в стиле Клинта Иствуда с Лиамом Нисоном "Заступник", загадочная сказка Ренаты Литвиновой "Северный ветер" со звездным актерским составом, мюзикл австралийской певицы Sia об аутичном подростке и веселая российская анимация "Огонек-огниво". О самых интересных кинопремьерах недели — в материале РИА новости.В стиле ИствудаФильм "Заступник" — настоящий калейдоскоп жанров. Тут нашлось место психологической драме, вестерну, роуд-муви и триллеру.Аризонский рейнджер и бывший морпех Джим (Лиам Нисон) живет вдали от цивилизации и занимается выдворением нелегальных иммигрантов из страны. Однажды он спасает 11-летнего Мигеля (Джейкоб Перес) и его мать Розу (Тереса Руис) от головорезов наркокартеля. Роза смертельно ранена, она просит Джима отвезти ее сына в Чикаго к родственникам. Так начинается путешествие-погоня. Морпеха с мальчиком преследуют киллеры наркодельцов.Сам Лиам Нисон называет своего героя "иствудским". Ведь меткий стрелок Джим, как и персонажи фильмов Клинта Иствуда, — неразговорчивый герой-одиночка, борющийся за справедливость спокойно и невозмутимо.Режиссер Роберт Лоренц, который продюсировал несколько фильмов Иствуда, согласен с таким сравнением.Мировоззрение главного героя меняется: вначале Джиму безразличны проблемы иммигрантов, но постепенно, помогая попавшим в беду, он как будто спасает сам себя от собственных неурядиц и переживаний.Визуальный ряд заслуживает особого упоминания: за съемку (в том числе колоритных пейзажей американского Запада) отвечал оператор Марк Паттен, который до этого работал над "Табу" и "Марсианином".Эстетика РенатыРената Литвинова сняла загадочную, как и она сама, драму "Северный ветер" про любовь и матриархат. Сначала был спектакль в МХТ, а потом появился фильм: более сказочный, немного измененный и дополненный.Главный герой Бенедикт (Антон Шагин) теряет любимую девушку Фанни и, чтобы не так страдать, выдумывает, будто она вернулась в образе ее сестры, Фаины (Софья Эрнст). Правда, эта иллюзия сводит его с ума."Картинка", как и сюжет, получилась завораживающей: смесь готики, барокко, нуара и неповторимого стиля Литвиновой. Актриса и режиссер сняла удивительную по красоте историю, своеобразный оммаж Голливуду 1930-х годов.В "Северном ветре" много звезд: Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Татьяна Пилецкая, Светлана Ходченкова. Последняя исполнила две роли — горбуньи и артистки.Сама Литвинова считает, что ее картина прежде всего о великом чувстве. "Пожалуй, это моя версия жизни — что любимый может быть только один. Человек, не любящий никого, — бессмысленный. И начинается великий хаос — пока не вернется на эти поля снова любовь. Да, в виде одной единственной любимой или любимого!" — уверена Литвинова.Sia учит петьПевица Sia сняла первый и очень трогательный фильм "Мьюзик", для которого специально написала десять песен.В основе сюжета — история двух сестер. Зу (Кейт Хадсон) никак не может устроиться в жизни и постоянно ищет себя. Внезапно она узнает, что должна стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка Мьюзик (Мэдди Зиглер). Зу не справляется с собственными демонами и страхами — что уж говорить про чужие. Поначалу она в ужасе и не понимает, как наладить контакт с Мьюзик. Но чудо все же случится: они найдут общий язык.Роль Мьюзик Sia специально писала под свою музу, танцовщицу Мэдди Зиглер. Они уже работали вместе над клипами "Chandelier", "Elastic Heart". Певица признается, что Зиглер практически стала членом ее семьи, поэтому ей было просто и приятно работать с ней.По сути, получился мюзикл: в обычное повествование очень органично вплетаются яркие клипы. А лейтмотив — тема любви. По словам Sia, ей нравятся фильмы, которые "разбивают сердце, но при этом заставляют смеяться, ведь в них есть и свет, и тьма, и юмор".По этому принципу она и сделала "Мьюзик". Фильм наверняка вызовет сильные эмоции у зрителя. А учитывая, что Sia собралась на пенсию, такой музыкальный подарок еще более ценен.Сказка для всехРоссийский мультфильм "Огонек-огниво" уже оценили за рубежом, а теперь он выходит в отечественный прокат. Основанный на сказке Ганса Христиана Андерсена, проект рассчитан на широкую аудиторию. "Диснею" придется потесниться."Мы не делали детский фильм, — поясняет режиссер Константин Щекин. — Стараемся говорить о жизни взрослым языком. И мы уверены, что все зрители оценят взаимоотношения между героями нашего мультфильма. Они яркие и многогранные. Хотя дети увидят в них одно, а взрослые — иное".В сказочном сюжете заложены недетские вопросы. Главный герой, добрый и бедный Гончар, находит волшебное огниво, которое может сделать его богатым. Но взамен на него накладывают заклятье. Бывшая владелица огнива, злая королева, хочет вернуть его любыми способами. Выпутаться из западни Гончару поможет Огонек, его давняя подруга.Среди тех, кто озвучивал мультфильм, — Сергей Бурунов, Александр Олешко, Эдгард Запашный. А картинку создавали как опытные художники советской школы, так и недавние выпускники анимационных школ. Лента получилась живой и современной: сочетаются компьютерная 2D- и 3D-графика, рисованная мультипликация. Не менее современна и музыка. Над ней работал композитор Артур Байдо, известный по мюзиклам "We Will Rock You", "Mamma-Mia" в российской постановке.Кстати, премьера "Огонька" состоялась на международном фестивале в Анси, который считается "анимационными Каннами". А еще мультфильм отметили на российских и международных киносмотрах в Дели, Сан-Диего, Хельсинки.

