https://ria.ru/20210204/kiev-1596053043.html

В Киеве возле телеканала "Наш" задержали четырех участников митинга

В Киеве возле телеканала "Наш" задержали четырех участников митинга

Полицейские задержали четырех участников акции возле телеканала "Наш" в Киеве, ситуация у здания вещателя спокойная, сообщила в четверг пресс-служба киевского... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:12

2021-02-04T17:12

2021-02-04T20:56

zik (телеканал)

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

newsone

112 украина

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Полицейские задержали четырех участников акции возле телеканала "Наш" в Киеве, ситуация у здания вещателя спокойная, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.Митинг украинских националистов с требованием закрыть телеканал "Наш" прошел в четверг у здания вещателя в Киеве. Между националистами и правоохранителями произошли столкновения. Представителей телеканала обвиняют в пророссийской позиции. Ранее журналисты телеканала "Наш" провели эфир в поддержку трех каналов, попавших под санкции."Сегодня у одного из телеканалов на улице Жилянской собралась группа граждан для проведения акции… Однако отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.По данным полиции, сейчас ситуация у телеканала спокойная, его работу не блокируют. Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и проводить с активистами превентивную работу для предотвращения совершения правонарушений.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1596041441.html

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Протест радикалов у здания телеканала "Наш" в Киеве Полицейские задержали четырех участников акции возле телеканала "Наш" в Киеве, ситуация у здания вещателя спокойная, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. 2021-02-04T17:12 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, украина, в мире