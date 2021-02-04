Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/khischenie-1595994586.html
Суд оставил под арестом экс-главу РКК "Энергия" по делу о хищении
Суд оставил под арестом экс-главу РКК "Энергия" по делу о хищении
Бабушкинский суд Москвы до апреля продлил срок ареста бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимиру Солнцеву, обвиняемому в хищении... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:54
2021-02-04T12:54
россия
александр савельев
ркк "энергия"
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576447665_0:292:960:832_1920x0_80_0_0_0c207037aaf11d187a7cde3f6cb667d0.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы до апреля продлил срок ареста бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимиру Солнцеву, обвиняемому в хищении более 1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Солнцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 апреля", - сказала она.Солнцев был арестован 28 августа 2020 года. Фабула уголовного дела официально не оглашалась – известно только, что речь идет о мошенничестве на сумму более миллиарда рублей. Сам Солнцев упоминал о некоем договоре, который "не закончен, хотя поставка произведена в срок". Виновным он себя не считает.В рамках расследования задержаны четыре человека: кроме Солнцева это его бывший зам Степан Прохоров, гендиректор ФГУП "НПП "Исток", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, Александр Борисов, и Александр Прохоров – экс-директор по закупкам Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия". Один из Прохоровых, судя по оглашенным в суде материалам следствия, дал показания на шефа и назвал Солнцева организатором преступной группы. Всем фигурантам грозит до десяти лет колонии.РКК "Энергия" - одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева. Солнцев возглавлял корпорацию с 2014 по 2018 годы.
https://ria.ru/20200828/solntsev-1576444600.html
https://ria.ru/20200828/solntsev-1576444429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576447665_0:202:960:922_1920x0_80_0_0_eb1f26ea2c2d34ad8c91083c920d908b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр савельев, ркк "энергия", происшествия

Суд оставил под арестом экс-главу РКК "Энергия" по делу о хищении

12:54 04.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкБывший гендиректор РКК "Энергия Владимир Солнцев в Бабушкинском суде Москвы
Бывший гендиректор РКК Энергия Владимир Солнцев в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы до апреля продлил срок ареста бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимиру Солнцеву, обвиняемому в хищении более 1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Солнцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 апреля", - сказала она.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 17:07
Фигурант дела о коррупции дал показания на экс-главу РКК "Энергия"
Солнцев был арестован 28 августа 2020 года. Фабула уголовного дела официально не оглашалась – известно только, что речь идет о мошенничестве на сумму более миллиарда рублей. Сам Солнцев упоминал о некоем договоре, который "не закончен, хотя поставка произведена в срок". Виновным он себя не считает.
В рамках расследования задержаны четыре человека: кроме Солнцева это его бывший зам Степан Прохоров, гендиректор ФГУП "НПП "Исток", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, Александр Борисов, и Александр Прохоров – экс-директор по закупкам Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия". Один из Прохоровых, судя по оглашенным в суде материалам следствия, дал показания на шефа и назвал Солнцева организатором преступной группы. Всем фигурантам грозит до десяти лет колонии.
РКК "Энергия" - одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева. Солнцев возглавлял корпорацию с 2014 по 2018 годы.
Бывший гендиректор РКК Энергия Владимир Солнцев в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 17:04
Суд арестовал экс-гендиректора РКК "Энергия" Солнцева по делу о хищении
 
РоссияАлександр СавельевРКК "Энергия"Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния