Суд оставил под арестом экс-главу РКК "Энергия" по делу о хищении
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкБывший гендиректор РКК "Энергия Владимир Солнцев в Бабушкинском суде Москвы
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы до апреля продлил срок ареста бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимиру Солнцеву, обвиняемому в хищении более 1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Солнцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 апреля", - сказала она.
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Солнцев был арестован 28 августа 2020 года. Фабула уголовного дела официально не оглашалась – известно только, что речь идет о мошенничестве на сумму более миллиарда рублей. Сам Солнцев упоминал о некоем договоре, который "не закончен, хотя поставка произведена в срок". Виновным он себя не считает.
В рамках расследования задержаны четыре человека: кроме Солнцева это его бывший зам Степан Прохоров, гендиректор ФГУП "НПП "Исток", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, Александр Борисов, и Александр Прохоров – экс-директор по закупкам Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия". Один из Прохоровых, судя по оглашенным в суде материалам следствия, дал показания на шефа и назвал Солнцева организатором преступной группы. Всем фигурантам грозит до десяти лет колонии.
РКК "Энергия" - одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева. Солнцев возглавлял корпорацию с 2014 по 2018 годы.
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