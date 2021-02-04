https://ria.ru/20210204/khischenie-1595994586.html

Суд оставил под арестом экс-главу РКК "Энергия" по делу о хищении

Суд оставил под арестом экс-главу РКК "Энергия" по делу о хищении

Бабушкинский суд Москвы до апреля продлил срок ареста бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимиру Солнцеву, обвиняемому в хищении... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:54

2021-02-04T12:54

2021-02-04T12:54

россия

александр савельев

ркк "энергия"

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы до апреля продлил срок ареста бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимиру Солнцеву, обвиняемому в хищении более 1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Солнцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 апреля", - сказала она.Солнцев был арестован 28 августа 2020 года. Фабула уголовного дела официально не оглашалась – известно только, что речь идет о мошенничестве на сумму более миллиарда рублей. Сам Солнцев упоминал о некоем договоре, который "не закончен, хотя поставка произведена в срок". Виновным он себя не считает.В рамках расследования задержаны четыре человека: кроме Солнцева это его бывший зам Степан Прохоров, гендиректор ФГУП "НПП "Исток", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, Александр Борисов, и Александр Прохоров – экс-директор по закупкам Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия". Один из Прохоровых, судя по оглашенным в суде материалам следствия, дал показания на шефа и назвал Солнцева организатором преступной группы. Всем фигурантам грозит до десяти лет колонии.РКК "Энергия" - одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева. Солнцев возглавлял корпорацию с 2014 по 2018 годы.

https://ria.ru/20200828/solntsev-1576444600.html

https://ria.ru/20200828/solntsev-1576444429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр савельев, ркк "энергия", происшествия