https://ria.ru/20210204/kedy-1595915545.html
Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви
Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви
В какой момент кроссовки из спортивной обуви превратились в культовую вещь на все случаи жизни? Кто такие сникерхеды и что сейчас происходит с кроссовочной культурой в России? Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему? Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей?
2021-02-04T12:00
2021-02-04T12:00
2021-02-04T12:00
яснопонятно
подкаст
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Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви
В какой момент кроссовки из спортивной обуви превратились в культовую вещь на все случаи жизни? Кто такие сникерхеды и что сейчас происходит с кроссовочной культурой в России? Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему? Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей?
audio/mpeg
Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви
В какой момент кроссовки из спортивной обуви превратились в культовую вещь на все случаи жизни? Кто такие сникерхеды и что сейчас происходит с кроссовочной культурой в России? Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему? Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей?
audio/mpeg
Кроссовки — уже давно не просто обувь для занятий спортом, а часть мировой культуры. Ради некоторых моделей люди готовы стоять в очередях и тратить огромные деньги. Почему? Рассказывает Дмитрий "Габонская Гадюка" Егоров, главный редактор журнала "К.Е.Д.", эксперт по кроссовочной и уличной культуре, судья и организатор рэп-баттлов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аудио, подкаст
Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви
В какой момент кроссовки из спортивной обуви превратились в культовую вещь на все случаи жизни? Кто такие сникерхеды и что сейчас происходит с кроссовочной культурой в России? Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему? Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей?