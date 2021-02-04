https://ria.ru/20210204/kedy-1595915545.html

Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви

Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви

В какой момент кроссовки из спортивной обуви превратились в культовую вещь на все случаи жизни? Кто такие сникерхеды и что сейчас происходит с кроссовочной культурой в России? Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему? Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей?

2021-02-04T12:00

2021-02-04T12:00

2021-02-04T12:00

яснопонятно

подкаст

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Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви В какой момент кроссовки из спортивной обуви превратились в культовую вещь на все случаи жизни? Кто такие сникерхеды и что сейчас происходит с кроссовочной культурой в России? Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему? Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей? audio/mpeg

Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви В какой момент кроссовки из спортивной обуви превратились в культовую вещь на все случаи жизни? Кто такие сникерхеды и что сейчас происходит с кроссовочной культурой в России? Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему? Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей? audio/mpeg

Кроссовки — уже давно не просто обувь для занятий спортом, а часть мировой культуры. Ради некоторых моделей люди готовы стоять в очередях и тратить огромные деньги. Почему? Рассказывает Дмитрий "Габонская Гадюка" Егоров, главный редактор журнала "К.Е.Д.", эксперт по кроссовочной и уличной культуре, судья и организатор рэп-баттлов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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