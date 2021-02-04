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В Катаре не ждут туристов раньше лета 2021 года
В Катаре не ждут туристов раньше лета 2021 года
Россияне вряд ли смогут въехать в Катар раньше лета 2021 года, по данным туристического подразделения национального перевозчика страны, все бронирования отелей, РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:55
2021-02-04T17:55
2021-02-04T17:55
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россияне вряд ли смогут въехать в Катар раньше лета 2021 года, по данным туристического подразделения национального перевозчика страны, все бронирования отелей, туров и экскурсий приостановлены как минимум до 31 мая, сообщает TourDom.ru. Принимающая компания просит следить за обновлениями по допуску иностранцев на территорию страны и не исключает, что ограничения могут быть продлены. Россия возобновила авиасообщение с этим арабским государством с 27 января, но авиакомпании пока не заявляли о сроках начала регулярных перевозок, а сам Катар закрыт для гостей из любых стран, в том числе России.Сейчас въезд разрешен только местным резидентам и отдельным видам работников, причем с обязательным карантином, продолжительность и условия которого зависят от страны, из которой прибывает человек. Такой режим действует до 15 февраля, но ограничения регулярно продлеваются. Эксперты предполагают, что открытие страны вряд ли произойдет ранее начала лета. Тем не менее профессионалы туррынка считают, что у Катара есть большие перспективы после снятия ковидных ограничений: значительное увеличение числа иностранных гостей прогнозируется на 2022 год, когда там пройдет Чемпионат мира по футболу.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, катар
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Россияне вряд ли смогут въехать в Катар раньше лета 2021 года, по данным туристического подразделения национального перевозчика страны, все бронирования отелей, туров и экскурсий приостановлены как минимум до 31 мая, сообщает
TourDom.ru.
Принимающая компания просит следить за обновлениями по допуску иностранцев на территорию страны и не исключает, что ограничения могут быть продлены.
Россия возобновила авиасообщение с этим арабским государством с 27 января, но авиакомпании пока не заявляли о сроках начала регулярных перевозок, а сам Катар закрыт для гостей из любых стран, в том числе России.
Сейчас въезд разрешен только местным резидентам и отдельным видам работников, причем с обязательным карантином, продолжительность и условия которого зависят от страны, из которой прибывает человек.
Такой режим действует до 15 февраля, но ограничения регулярно продлеваются. Эксперты предполагают, что открытие страны вряд ли произойдет ранее начала лета. Тем не менее профессионалы туррынка считают, что у Катара есть большие перспективы после снятия ковидных ограничений: значительное увеличение числа иностранных гостей прогнозируется на 2022 год, когда там пройдет Чемпионат мира по футболу.