Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/karta-1595986601.html
Водителей призвали остерегаться дешевых топливных карт
Водителей призвали остерегаться дешевых топливных карт
Роскачество призывает автомобилистов осторожно относиться к предложениям в интернете купить топливные карты с привлекательной скидкой: это может быть... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:19
2021-02-04T12:24
роскачество
газпромнефть
авто
лукойл
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Роскачество призывает автомобилистов осторожно относиться к предложениям в интернете купить топливные карты с привлекательной скидкой: это может быть мошеннической схемой, которая впервые появилась два года назад, но какое-то время была "на паузе"."В интернет-пространстве активизировались мошенники, которые предлагают скидку на приобретение топливных карт. Экспертам Центра цифровой экспертизы Роскачества также приходили письма из рассылки для автовладельцев, заправлявшихся на АЗС "Газпромнефть" и "Лукойл", - сообщает организация.Впервые такое мошенничество было зарегистрировано еще в 2019 году. "Очевидно, выдержав паузу, мошенники решили провести кампанию вновь", - отмечается в сообщении. Схема работает следующим образом: мошенники пишут сообщения с предложением скидки в 50% на покупку топливной карты на сотовый телефон, через e-mail или мессенджер, в группы в соцсетях для автомобилистов. Для приобретения карты предлагается перейти по ссылке на "безопасный сайт" с платежной формой."Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, но при этом количество карт ограничено – это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию. Иногда для большего доверия услугу может продвигать "агент поддержки", представляющийся в переписке менеджером топливной компании. Платеж, естественно, уходит мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет", - предупреждают эксперты.Роскачество советует проверять адрес, с которого пришло письмо, и не открывать его, если он выглядит подозрительно. Нельзя вводить свои платежные данные на сайтах, которые не являются официальными, а также переводить деньги неизвестным физлицам. Еще одно важное правило: к слишком выгодным предложениям, которые приходят якобы от крупных компаний, надо относиться с особой осторожностью, подчеркивают в организации.
https://ria.ru/20210204/avto-1595944108.html
https://ria.ru/20210121/probki-1593944600.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_209:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_585646b7b023a812a162b658faac2444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, газпромнефть, авто, лукойл, общество

Водителей призвали остерегаться дешевых топливных карт

12:19 04.02.2021 (обновлено: 12:24 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Роскачество призывает автомобилистов осторожно относиться к предложениям в интернете купить топливные карты с привлекательной скидкой: это может быть мошеннической схемой, которая впервые появилась два года назад, но какое-то время была "на паузе".
"В интернет-пространстве активизировались мошенники, которые предлагают скидку на приобретение топливных карт. Экспертам Центра цифровой экспертизы Роскачества также приходили письма из рассылки для автовладельцев, заправлявшихся на АЗС "Газпромнефть" и "Лукойл", - сообщает организация.
Частные гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
02:56
Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
Впервые такое мошенничество было зарегистрировано еще в 2019 году. "Очевидно, выдержав паузу, мошенники решили провести кампанию вновь", - отмечается в сообщении. Схема работает следующим образом: мошенники пишут сообщения с предложением скидки в 50% на покупку топливной карты на сотовый телефон, через e-mail или мессенджер, в группы в соцсетях для автомобилистов. Для приобретения карты предлагается перейти по ссылке на "безопасный сайт" с платежной формой.
"Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, но при этом количество карт ограничено – это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию. Иногда для большего доверия услугу может продвигать "агент поддержки", представляющийся в переписке менеджером топливной компании. Платеж, естественно, уходит мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет", - предупреждают эксперты.
Автомобильное движение на Ленинградском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 07:39
"Сбер" выяснил, чем российские водители занимаются в пробках
Роскачество советует проверять адрес, с которого пришло письмо, и не открывать его, если он выглядит подозрительно. Нельзя вводить свои платежные данные на сайтах, которые не являются официальными, а также переводить деньги неизвестным физлицам. Еще одно важное правило: к слишком выгодным предложениям, которые приходят якобы от крупных компаний, надо относиться с особой осторожностью, подчеркивают в организации.
 
РоскачествоГазпромнефтьАвтоЛУКОЙЛОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния