https://ria.ru/20210204/karta-1595986601.html
Водителей призвали остерегаться дешевых топливных карт
Водителей призвали остерегаться дешевых топливных карт
Роскачество призывает автомобилистов осторожно относиться к предложениям в интернете купить топливные карты с привлекательной скидкой: это может быть... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:19
2021-02-04T12:19
2021-02-04T12:24
роскачество
газпромнефть
авто
лукойл
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Роскачество призывает автомобилистов осторожно относиться к предложениям в интернете купить топливные карты с привлекательной скидкой: это может быть мошеннической схемой, которая впервые появилась два года назад, но какое-то время была "на паузе"."В интернет-пространстве активизировались мошенники, которые предлагают скидку на приобретение топливных карт. Экспертам Центра цифровой экспертизы Роскачества также приходили письма из рассылки для автовладельцев, заправлявшихся на АЗС "Газпромнефть" и "Лукойл", - сообщает организация.Впервые такое мошенничество было зарегистрировано еще в 2019 году. "Очевидно, выдержав паузу, мошенники решили провести кампанию вновь", - отмечается в сообщении. Схема работает следующим образом: мошенники пишут сообщения с предложением скидки в 50% на покупку топливной карты на сотовый телефон, через e-mail или мессенджер, в группы в соцсетях для автомобилистов. Для приобретения карты предлагается перейти по ссылке на "безопасный сайт" с платежной формой."Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, но при этом количество карт ограничено – это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию. Иногда для большего доверия услугу может продвигать "агент поддержки", представляющийся в переписке менеджером топливной компании. Платеж, естественно, уходит мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет", - предупреждают эксперты.Роскачество советует проверять адрес, с которого пришло письмо, и не открывать его, если он выглядит подозрительно. Нельзя вводить свои платежные данные на сайтах, которые не являются официальными, а также переводить деньги неизвестным физлицам. Еще одно важное правило: к слишком выгодным предложениям, которые приходят якобы от крупных компаний, надо относиться с особой осторожностью, подчеркивают в организации.
https://ria.ru/20210204/avto-1595944108.html
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роскачество, газпромнефть, авто, лукойл, общество
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Роскачество
призывает автомобилистов осторожно относиться к предложениям в интернете купить топливные карты с привлекательной скидкой: это может быть мошеннической схемой, которая впервые появилась два года назад, но какое-то время была "на паузе".
"В интернет-пространстве активизировались мошенники, которые предлагают скидку на приобретение топливных карт. Экспертам Центра цифровой экспертизы Роскачества также приходили письма из рассылки для автовладельцев, заправлявшихся на АЗС "Газпромнефть
" и "Лукойл
", - сообщает организация.
Впервые такое мошенничество было зарегистрировано еще в 2019 году. "Очевидно, выдержав паузу, мошенники решили провести кампанию вновь", - отмечается в сообщении. Схема работает следующим образом: мошенники пишут сообщения с предложением скидки в 50% на покупку топливной карты на сотовый телефон, через e-mail или мессенджер, в группы в соцсетях для автомобилистов. Для приобретения карты предлагается перейти по ссылке на "безопасный сайт" с платежной формой.
"Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, но при этом количество карт ограничено – это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию. Иногда для большего доверия услугу может продвигать "агент поддержки", представляющийся в переписке менеджером топливной компании. Платеж, естественно, уходит мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет", - предупреждают эксперты.
Роскачество советует проверять адрес, с которого пришло письмо, и не открывать его, если он выглядит подозрительно. Нельзя вводить свои платежные данные на сайтах, которые не являются официальными, а также переводить деньги неизвестным физлицам. Еще одно важное правило: к слишком выгодным предложениям, которые приходят якобы от крупных компаний, надо относиться с особой осторожностью, подчеркивают в организации.