https://ria.ru/20210204/kamera-1596045001.html
ОНК показала кадры из камеры, где содержится главред "Медиазоны"
ОНК показала кадры из камеры, где содержится главред "Медиазоны"
Член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала в Telegram видео после посещения одной из камер в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:40
2021-02-04T16:40
2021-02-04T17:53
марина литвинович
сергей смирнов
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала в Telegram видео после посещения одной из камер в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где содержится получивший 25 суток главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" по протоколу о несогласованной акции 23 января.Согласно видео, Смирнова поместили в четырехместную камеру, с ним три соседа. Судя по кадрам, Смирнов не испытывает неудобств, выглядит спокойным и бодрым.Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Позже сообщалось, что Смирнова задержали за ретвит шутки, в которой его сравнивали с Дмитрием Спириным из группы "Тараканы" и упоминалось время проведения несогласованной акции 23 января.Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210204/zhurnalisty-1595999659.html
https://ria.ru/20210204/smirnov-1595993128.html
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Кадры из камеры, где содержится главный редактор "Медиазоны" Смирнов
ОНК показала видео из одной из камер в Сахарово где содержится получивший 25 суток главред "Медиазоны" Смирнов – в камере 4 человека.
2021-02-04T16:40
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РИА Новости
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марина литвинович, сергей смирнов, происшествия
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Член столичной ОНК Марина Литвинович
опубликовала в Telegram видео после посещения одной из камер в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где содержится получивший 25 суток главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов
.
Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" по протоколу о несогласованной акции 23 января.
Согласно видео, Смирнова поместили в четырехместную камеру, с ним три соседа. Судя по кадрам, Смирнов не испытывает неудобств, выглядит спокойным и бодрым.
Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Позже сообщалось, что Смирнова задержали за ретвит шутки, в которой его сравнивали с Дмитрием Спириным из группы "Тараканы" и упоминалось время проведения несогласованной акции 23 января.
Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.