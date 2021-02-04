https://ria.ru/20210204/kamera-1596045001.html

ОНК показала кадры из камеры, где содержится главред "Медиазоны"

ОНК показала кадры из камеры, где содержится главред "Медиазоны"

Член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала в Telegram видео после посещения одной из камер в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:40

2021-02-04T16:40

2021-02-04T17:53

марина литвинович

сергей смирнов

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала в Telegram видео после посещения одной из камер в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где содержится получивший 25 суток главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" по протоколу о несогласованной акции 23 января.Согласно видео, Смирнова поместили в четырехместную камеру, с ним три соседа. Судя по кадрам, Смирнов не испытывает неудобств, выглядит спокойным и бодрым.Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Позже сообщалось, что Смирнова задержали за ретвит шутки, в которой его сравнивали с Дмитрием Спириным из группы "Тараканы" и упоминалось время проведения несогласованной акции 23 января.Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210204/zhurnalisty-1595999659.html

https://ria.ru/20210204/smirnov-1595993128.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из камеры, где содержится главный редактор "Медиазоны" Смирнов ОНК показала видео из одной из камер в Сахарово где содержится получивший 25 суток главред "Медиазоны" Смирнов – в камере 4 человека. 2021-02-04T16:40 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, сергей смирнов, происшествия